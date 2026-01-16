Comienza la cuenta atrás para la Feria de Sevilla: arranca el montaje de la portada con plazos más cortos

Acto de colocación del primer tubo para la portada de la Feria de Abril Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el montaje de la portada de la Feria de Abril de 2026, una estructura renovada que contará con más de 28.000 bombillas LED y que se inspira en el pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha presidido el acto de colocación del primer tubo este 16 de enero en el Real de la Feria.

El Consistorio repite por segundo año consecutivo el inicio de los trabajos tras las fiestas de Navidad. Esta planificación permite ganar una semana y media respecto a 2025 y un mes y medio en comparación con 2023.

Según Alés, esto consigue "liberar el tráfico entre el barrio de los Remedios y la zona sur de la ciudad, atendiendo así a una reclamación histórica de la movilidad en Sevilla".

La portada -a cargo por primera vez en la historia de Heliopol- se levanta en el espacio habitual y contará con 30.000 metros lineales de tubos y 4.000 metros cuadrados de panelado.

La estructura tendrá 50 metros de ancho, 40 metros de altura y un fondo de entre 4 y 7 metros; además dispondrá de cinco entradas para acceder al recinto ferial.

Cortes de tráfico

El inicio del montaje conlleva cambios en la circulación: el tráfico en el tramo de Antonio Bienvenida quedará cortado desde el lunes 22 de enero.

Desde ese momento no se permitirá el giro desde Flota de Indias. El acceso a la avenida de Flota de Indias se mantendrá desde Antonio Bienvenida mediante el giro habilitado entre las calles Gitanillo de Triana y Pepe Luis Vázquez.

Diseño

La portada reproduce el Pabellón de Portugal de 1929, obra de los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade.

El diseño destaca por su carácter neobarroco y por una gran cúpula central de 26 metros, que se convierte en el elemento más visible de la estructura.

Alés ha señalado que "esa cúpula es la protagonista y lo que más llama la atención de la portada de la Feria de 2026".

La instalación también incorpora detalles de la azulejería del cenador de Carlos V del Real Alcázar, en homenaje al quinto centenario de la boda del emperador con Isabel de Portugal.

"Nuestros técnicos han adaptado este diseño para que se acople a las estructuras existentes y aporte aún más belleza", ha añadido el delegado.

El autor del proyecto es el arquitecto italiano Davide Gambini, afincado en Sevilla desde 2017 y autor de la portada de la Feria de 2024. Gambini desarrolla su actividad profesional entre Sevilla y la Costa del Sol y combina su trabajo en estudios de arquitectura con la participación en concursos de diseño.