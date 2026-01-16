Los Arquillo presentan una querella por injurias tras la polémica restauración de la Esperanza Macarena en Sevilla

La Virgen de la Macarena tras la restauración de Pedro Manzano.

Francisco y David Arquillo, padre e hijo, han presentado una querella por presuntos delitos de injurias contra entre ocho y nueve personas por comentarios publicados en distintos blogs tras la sonada restauración de la Esperanza Macarena en Sevilla.

La actuación sobre la imagen generó una fuerte polémica en la ciudad y numerosas críticas en redes sociales y entre los fieles.

La querella se dirige contra varias personas que, según sostienen los Arquillo, realizaron expresiones injuriosas tras la intervención de conservación.

Según han informado fuentes judiciales, el procedimiento dio lugar a la deducción de testimonio y, posteriormente, al reparto del asunto entre distintos juzgados, ya que cada presunta injuria constituye una causa diferente.

La querella original recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. Este órgano judicial archivó las diligencias previas mediante un auto fechado el 20 de noviembre de 2025.

El juzgado adoptó esta decisión por motivos formales, al no constar el acto de conciliación previa ni el poder especial necesario para interponer la querella.

Polémica

La polémica se originó en el mes de junio del pasado año, cuando la imagen de la Esperanza Macarena regresó a la basílica tras una "pequeña" intervención.

Francisco Arquillo, restaurador histórico de la corporación, realizó los trabajos de conservación. Sin embargo, el resultado provocó una reacción inmediata entre los devotos.

Las críticas se centraron en el cambio de aspecto de la imagen, con una piel más clara y unas pestañas más largas. La situación generó un amplio debate público y un notable malestar entre hermanos y fieles.

Nueva intervención

Ante esta situación, la hermandad decidió someter la imagen a una nueva intervención. Un equipo de profesionales del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), liderado por Pedro Manzano, asumió los trabajos posteriores para corregir el resultado anterior.

Además, la Junta de Gobierno de la Hermandad pidió perdón a los hermanos y devotos por el "daño moral" que pudo provocar la intervención de conservación y mantenimiento.

Desde el pasado 8 de diciembre, los devotos vuelven a contemplar a la Esperanza Macarena en su altar.