Sevilla busca "mejores turistas" mientras el Aeropuerto amplía su zona VIP ante el aumento del 90% de este tipo de viajeros

"Sevilla no quiere más turismo, quiere mejores turistas". Con esta rotundidad se ha expresado José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en un acto celebrado este miércoles. A la vez, la Aena ha anunciado la construcción de una nueva sala VIP en el aeródromo hispalense para dar respuesta al aumento del 90% de este tipo de usuarios.

Las palabras del regidor resumen una estrategia que la ciudad viene desplegando en distintos frentes, que es atraer a un visitante de mayor poder adquisitivo con un impacto económico más elevado, frente al turismo masivo.

Un objetivo que encuentra su reflejo inmediato en el principal punto de entrada a la capital andaluza, el Aeropuerto de Sevilla, donde Aena acaba de licitar la construcción de una nueva sala VIP por un importe neto de 3.547.383,90 euros.

El proyecto, que tendrá un plazo de ejecución aproximado de un año, permitirá levantar una edificación anexa a la zona norte del terminal, con una superficie útil cercana a los 780 metros cuadrados, más del doble de la sala VIP actual.

Las empresas interesadas en acometer las obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de febrero.

Crecen un 90% los usuarios VIP

La ampliación responde a una realidad incontestable: la creciente demanda de servicios premium en el aeródromo sevillano.

Durante los últimos tres años, el número de usuarios de la sala VIP se ha incrementado cerca de un 90 por ciento, hasta alcanzar los 122.443 pasajeros.

Este aumento se ha producido pese a las ampliaciones ya ejecutadas en 2018 y 2024, que, según reconoce Aena, no son suficientes para cubrir las necesidades futuras.

Fuentes del gestor aeroportuario han explicado a EL ESPAÑOL de Sevilla que entre los factores que explican este fuerte crecimiento se encuentran la propia subida del tráfico aéreo, con un peso cada vez mayor de pasajeros internacionales.

También han apuntado hacia la estrategia de fidelización de algunas empresas y entidades —como compañías aéreas o clubes automovilísticos— que incluyen el acceso a salas VIP como parte de sus servicios.

Las nuevas instalaciones estarán diseñadas para ofrecer una experiencia acorde con este perfil de viajero.

Contarán con sala de reuniones, áreas de descanso, espacios de prensa y televisión, una amplia zona de catering y núcleos de aseos que incluirán sala de lactancia.

El proyecto también pondrá el acento en la accesibilidad y en el uso de materiales sostenibles y naturales en sus acabados.

Una vez que la nueva sala entre en funcionamiento, la actual será adaptada para otros usos dentro del aeropuerto.

Este impulso a los servicios de alto nivel llega en un contexto de crecimiento sostenido del aeropuerto sevillano.

Según datos del Ayuntamiento, el aeródromo rozó los 10 millones de viajeros durante 2025, consolidándose como una de las principales puertas de entrada del turismo a la ciudad.

Hoteles de lujo

La apuesta por un "mejor turismo" no se limita, sin embargo, al ámbito aeroportuario. Sevilla está reforzando su oferta hotelera de gama alta para dar respuesta a este nuevo perfil de visitante.

Actualmente, la ciudad cuenta con 74 hoteles de cuatro estrellas y 14 de cinco estrellas, cifra que se elevará hasta los 19 a lo largo de 2026. De estos, cinco se encuadran ya en la categoría de gran lujo.

El crecimiento ha sido especialmente notable en los últimos años. Si en 2023 Sevilla disponía de nueve establecimientos de cinco estrellas o gran lujo, en la actualidad ya están operativos alrededor de la quincena.

Entre los hoteles de cinco estrellas en funcionamiento figuran históricos como el Alfonso XIII, junto a nombres como el Colón Gran Meliá, Eurostars Torre Sevilla, Mercer, EME Catedral Mercer, Radisson Collection, Unuk o Nobu —la marca impulsada por Robert de Niro—.

También figuran Only You, CoolRooms Palacio de Villapanés, Barceló Renacimiento o las Mercer Residences del palacio de los marqueses de Nervión, además de propuestas boutique como el Cristine Bedfor o el Cavalta Boutique Hotel.

A esta lista se suman ambiciosos proyectos en desarrollo. El fondo KKH lidera una inversión de 250 millones de euros para abrir en 2026 el gran lujo Vera, a orillas del Guadalquivir.

También están en camino el Serras Collection, en colaboración con Banco Santander a través de Retailco; el Felipe V Gran Lujo, del grupo Kaizen; un nuevo establecimiento de Vibra Hotels previsto para 2027; y el hotel de la Casa Santa Teresa, en la calle Zaragoza.

Aeropuerto, hoteles y servicios premium dibujan así una misma hoja de ruta para dibujar una Sevilla que no renuncia al turismo, pero que aspira a seleccionar mejor a sus visitantes, alineando su crecimiento con un modelo más sostenible y de mayor valor añadido.