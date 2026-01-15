Desde intérpretes para personas sordas hasta un 'SAMUR hispalense': los otros servicios sociales de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a devolver parte de los 1,2 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía para las familias vulnerables.

¿El motivo? Según explican fuentes municipales, hay quienes prefieren acogerse a otro tipo de ayudas ya que las citas prestaciones tributan.

La cuestión es que, al tener que ser declaradas en la renta, los usuarios pueden verse afectados a la hora de recibir otras ayudas económicas como las becas o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Sin embargo, hay otros servicios sociales a los que pueden acceder los sevillanos y que, en muchas ocasiones, pasan completamente desapercibidos.

Intérpretes que acompañan a las personas sordas a las gestiones administrativas, los UMIES o los dos centros destinados a la atención en la infancia temprana y que han hecho que Sevilla se convierta en la única ciudad de España en tener dos de estas infraestructuras.

La única ciudad con dos CAIT

El pasado 1 de diciembre se inauguró la oficina municipal para la ayuda a las personas sordas o sordociegas, algo que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, catalogó como un "paso decisivo" en cuanto a la "accesibilidad universal y derecho a la información".

El organismo nace con dos modalidades: una plataforma digital que explica determinados trámites administrativos para que los ciudadanos no tengan que desplazarse y un servicio de intérpretes.

En lo que respecta a estos últimos, se trata de un equipo de cuatro profesionales; tres de ellos se dedican al acompañamiento de los usuarios y otro a la retransmisión de actos municipales.

El 2025 fue el año en el que Sevilla se convirtió en la "única ciudad de España" en tener dos Centros de Atención a la Infancia Temprana.

El primero está ubicado en el Polígono Sur y el segundo en el Norte. Este último está ubicado en la avenida de Pino Montano y presta servicio especializado a menores de hasta 16 años con diversidad funcional o trastornos del desarrollo.

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por psicólogos, logopedas, fisioterapeutas y trabajadores sociales que ofrecerán 95 horas semanales de atención, con la previsión de llegar al menos a 40 menores por semana.

Las intervenciones incluirán tratamientos individuales de una hora para reforzar áreas cognitivas, del lenguaje, capacidades físicas y acompañamiento sociofamiliar.

Además, trabajará en coordinación con colegios, centros de salud y entidades vecinales.

Los servicios sociales municipales serán los encargados de derivar los casos, priorizando a los menores con mayor necesidad.

Sanz defendió la apertura como respuesta a una realidad detectada en la zona norte de la ciudad.

Desde desahucios hasta protestas vecinales

Y es que en un muestreo reciente del programa socioeducativo de verano se identificaron 57 menores con situaciones de dependencia y otros 77 con dificultades de aprendizaje.

Sobradamente conocida es la figura de los SAMUR de la capital española. Pues bien, Sevilla tiene algo parecido.

Se trata de los denominados como UMIES -Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social-, una unidad de emergencia que se divide en cuatro categorías y que está destinada a las urgencias en la calle.

En concreto lo componen varios grupos de trabajadores que se dedican a la atención a emergencias sociales, el trabajo directo en la calle, la acogida temporal en el Centro de Acogida Municipal y la detección y resolución de conflictos.

Operativa los 365 días del año y coordinada con el 112 y otros servicios municipales, la UMIES interviene tanto en casos individuales como colectivos -desde desahucios, conflictos vecinales o pérdida de autonomía personal hasta situaciones meteorológicas extremas-.

El Ayuntamiento de Sevilla triplicó también el año pasado la dotación municipal a los Centro de Días, especializados en las adicciones. De esta forma, la dotación presupuestaria pasó de los 250.000 a los 680.000 euros.

El aumento de la cuantía permitió ampliar el horario de las instalaciones y el personal, pasando de 15 a 19 profesionales. En total, Sevilla cuenta con tres de estos centros municipales: Macarena, Juan XXIII y Sur.