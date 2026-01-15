Herida por quemaduras tras un incendio en la cocina de una vivienda en un pueblo de Sevilla

Imagen de archivo de efectivos de Bomberos de Sevilla. Junta de Andalucía

Una persona ha resultado herida por quemaduras e inhalación de humo tras un incendio registrado en la cocina de una vivienda de la localidad sevillana de Coria del Río.

El suceso ha ocurrido durante la medianoche en un domicilio situado en la calle Antonio Pérez Tinao, según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El incendio ha afectado de forma directa a la instalación eléctrica de la cocina, que ha quedado completamente calcinada.

Las llamas generaron una intensa acumulación de humo en el interior de la vivienda, lo que provocó que una persona sufriera quemaduras y problemas respiratorios.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador del 112 activó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor. Los bomberos extinguieron el incendio y procedieron a ventilar la vivienda para eliminar el humo acumulado.

Incendio en la Macarena

Un suceso similar se produjo también durante esta misma semana en la madrugada del miércoles 14 de enero en Sevilla.

Una mujer mayor resultó herida de gravedad con quemaduras tras declararse un incendio en su vivienda, ubicada en un cuarto piso de un bloque de seis plantas en la calle León X, en la zona de la Macarena.

La afectada necesitó evacuación hospitalaria y fue ingresada en el hospital Virgen del Rocío en estado grave, según informaron los servicios de emergencia.

El aviso se recibió sobre las 01:10 horas, cuando un vecino alertó de la presencia de humo en el descansillo del edificio y un fuerte olor a quemado.

El centro coordinador activó a los Bomberos de Sevilla, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los operativos indicaron que el incendio calcinó por completo la vivienda afectada.