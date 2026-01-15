Un conductor ebrio provoca un accidente en la A-8002 con seis heridos, entre ellos uno de gravedad y tres menores

Accidente en la A-8002 en la entrada a Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

Seis personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas en la mañana de este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-8002 provocada por un conductor ebrio.

El suceso se ha producido en la vía en sentido de entrada a Sevilla desde La Rinconada y se han visto implicados tres vehículos.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, el conductor de uno de los turismos quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que tuvo que ser rescatado por efectivos de Bomberos. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario con heridas de carácter grave.

El resto de los afectados presentaba lesiones leves. La Policía Local ha confirmado que el conductor causante del siniestro arrojó una tasa positiva penal en la prueba de alcoholemia.

Como consecuencia del accidente, se han establecido desvíos de tráfico en la zona desde las 8:55 horas, momento en el que se produjo el siniestro.

La circulación no recuperará la normalidad hasta que finalicen las labores de retirada de los vehículos implicados.