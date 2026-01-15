Caos al volante en Sevilla: la jornada del jueves se salda con tres detenciones en carretera por ir ebrios y sin carné

Camión interceptado después de que su conductor haya septuplicado la tasa de alcohol en Sevilla. Europa Press

La provincia de Sevilla ha vivido en la jornada de este jueves un auténtico caos en carretera. Tres personas han sido detenidas por conducir en estado de embriaguez y sin el permiso de conducir vigente.

La Policía Local de Sevilla ha interceptado este jueves a un hombre al volante de un camión en el Polígono Industrial Carretera Amarilla tras detectar que circulaba en estado de embriaguez, superando siete veces la tasa máxima de alcoholemia permitida.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, durante la mañana se recibieron varias llamadas al 092 alertando de la conducción irregular del vehículo.

Ante esta situación, los agentes localizaron e inmovilizaron al conductor para garantizar la seguridad vial.

La Policía Local ha confirmado que el hombre no contaba con permiso de conducción, el cual le había sido retirado anteriormente por incidentes similares relacionados con el alcohol al volante. Actualmente, se están instruyendo las diligencias correspondientes ante el Juzgado de Guardia.

Accidente con seis heridos

Durante la misma jornada del jueves, por la mañana, un conductor en estado de embriaguez que alcanzaba la tasa penal provocó un accidente en la carretera A-8002, en la entrada a Sevilla desde La Rinconada.

El suceso se ha saldado con seis heridos, uno de ellos de gravedad. Entre los accidentados figuraban seis menores. El suceso también ha provocado desvíos de tráfico durante la mañana.

Sin carné y con marihuana

En la misma línea, un conductor interceptado en la mañana de este 15 de enero en la localidad sevillana de La Campana circulaba sin carné de conducir mientras transportaba un kilo de cogollos de marihuana.

La detención se produjo cuando los agentes observaron maniobras sospechosas realizadas por el conductor de un vehículo al detectar la presencia policial.

Ante esta actitud, los guardias civiles procedieron a inmovilizar el coche para identificar al conductor.

Durante las comprobaciones, los agentes constataron que el hombre circulaba con la pérdida total de la vigencia de su permiso de conducción. Además, apreciaron un fuerte olor a marihuana que emanaba del interior del vehículo.