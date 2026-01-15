El Ayuntamiento rechaza la moción del PSOE con la que quiere "frenar" a Vox y "evitar la deriva" de Sevilla: "Es un paripé"

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Haciendo, Juan Bueno. María José López / Europa Press. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la moción presentada por el grupo municipal del PSOE con la que pretendía "frenar" a Vox en la gestión de la ciudad.

El documento, compuesto por 11 compromisos dirigidos al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, para evitar la –según el portavoz de los socialistas en el Consistorio, Antonio Muñoz– "deriva" de Sevilla, ha obtenido los votos en contra del PP y Vox y el apoyo de PSOE y Con Podemos-IU.

El portavoz del Ayuntamiento y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha tildado estas propuestas de "paripé" y ha acusado al PSOE de querer sacar "rédito político".

El intento de acercamiento de Muñoz viene tras el acuerdo entre el equipo de José Luis Sanz y la formación de Abascal para aprobar los Presupuestos de 2026 -unas cuentas que fueron rechazadas por el PSOE-. Al respecto, Bueno ha subrayado la "legalidad" de lo pactado.

El texto está compuesto por siete puntos entre los que destacan el refuerzo de los protocolos para el empadronamiento en Sevilla, la "lucha contra la venta ambulante ilegal" y la revisión del sistema de multas de la Zona de Bajas Emisiones de la zona de La Cartuja.

Bueno ha acusado al socialista de dar una "imagen falsa a los sevillanos" y ha asegurado que "es una mentira" y una "falsedad" que el Ayuntamiento esté quitando libertades. Todo después de que Muñoz señalase que Sevilla va hacia una "deriva peligrosa".

Por otra parte, el pasado martes Muñoz declaró que había "disposición" por parte de su formación para reunirse con el alcalde y llegar a acuerdos para así desmarcar a Vox de la gestión municipal.

El portavoz de la formación declaró que su intención era reunirse con el equipo municipal y el resto de grupos para ver si "están en sintonía y hacerles llegar las intenciones" de su partido. Desde el Ayuntamiento confirman que el encuentro entre las dos formaciones se produjo.

En esta línea, el portavoz del Gobierno municipal ha recordado a Muñoz su rechazo a las cuentas de Sevilla para este año y la enmienda a la totalidad presentada por el grupo socialista.

Fuentes municipales, han señalado a EL ESPAÑOL de Sevilla que este intento de acercamiento "llega tarde", sobre todo tras votar en contra de los Presupuestos municipales hace 20 días.

De ahí que hayan conocido su cambio de postura con desconcierto. "Debería haber presentado su propuesta durante la negociación de los Presupuestos, si verdaderamente quería frenar a Vox, que es cuando tocaba".