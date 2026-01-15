El Ayuntamiento enviará a la Junta un informe con los motivos de su 'sí' a las 700 viviendas junto al cementerio

El Ayuntamiento de Sevilla enviará a la Junta de Andalucía un informe explicando las razones por las que avala la construcción de unas 700 viviendas -en torno al 40 por ciento VPO- en los terrenos de la antigua fábrica de Cross, en el barrio de San Jerónimo, un proyecto aprobado en diciembre de 2024.

La propuesta sale adelante tras su aprobación en el Pleno de este jueves con los votos a favor de los grupos municipales PP y Vox y los 'noes' de PSOE y Con Podemos-IU.

La decisión del Consistorio llega después de que la Consejería de Salud emitiese un informe desfavorable sobre el proyecto de Cross-San Jerónimo, debido a su cercanía con el crematorio del cementerio de San Fernando. Cabe destacar que Salud ya ha avisado en dos ocasiones de su rechazo al proyecto.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido que el documento forma parte del "proceso garantista" sobre el proyecto y que la intención del Gobierno municipal es presentar "aclaraciones solicitadas por la Junta".

Cabe recordar que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía emitió un informe desfavorable sobre el uso de los citados terrenos para la construcción de viviendas, por lo que el proyecto quedó paralizado.

En concreto, el texto subrayaba "la ausencia en el estudio de los contaminantes mencionados anteriormente hace que no se puedan descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición a dioxinas y furanos"

A esto, la Comisión Provincial respondió con otro escrito enviado a Salud en el que indicaba que el informe "no recoge ciertos contaminantes asociados al crematorio" ni "referencias para considerar los valores utilizados para los datos de emisión de los dos crematorios".