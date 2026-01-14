Sevilla lidera el encarecimiento del alquiler en España tras registrar una subida anual del 35,5% en los precios

Sevilla cerró el 2025 como la capital española que más vio crecer el precio del alquiler de sus viviendas. En concreto, la ciudad incrementó el precio de sus inmuebles hasta en un 35,50 por ciento, superando en más de un 15 por ciento la subida de capitales como Madrid.

Según el informe de Pisos.com, la capital hispalense ha despuntado a nivel nacional respecto a la subida del precio de sus alquileres, quedando muy por encima de la subida sufrida por Madrid (un 20,42 por ciento) o Tarragona (un 16,77 por ciento).

Este aumento ha hecho que el metro cuadrado en Sevilla se sitúe en 16,77 euros. Esto implicaría que una vivienda media de 60 metros cuadrados alcanzaría un importe de más de 1.000 euros de alquiler. En 50 metros cuadrados, el precio ascendería a más de 800 euros.

El salario medio en Sevilla en 2024, según los datos de la Agencia Tributaria, era de unos 18.700 euros anuales, lo que equivaldría, quitando impuestos, a unos 1.200 euros al mes netos.

Una persona que quisiera vivir sola en Sevilla tendría que invertir entre el 83 y el 69 por ciento de su salario en una vivienda. Sin embargo, llegados a este punto, el potencial inquilino se encontraría con el problema de las aseguradoras.

El problema de las aseguradoras

Según Fran Prieto, presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, "no todo el mundo presenta un perfil financiero y económico para poder acceder a un alquiler de 800 euros", motivo por el que las compañías de seguro están endureciendo sus requisitos.

En palabras de Prieto, "el Gobierno no protege a los propietarios", lo que, según el sevillano, obliga a los tenedores a contratar a compañías de seguro que le garanticen el ingreso del alquiler en el caso de impago por parte de los inquilinos.

"Estas compañías tienen unas condiciones estrictas y captan perfectamente a las personas que no pueden pagar", ya que marcan el límite de endeudamiento personal en un 40 por ciento.

Según esta información facilitada por el experto inmobiliario, la media de la población sevillana no podría acceder bajo ninguna circunstancia a una vivienda, ya que el precio medio de las mismas y los salarios implican necesariamente un endeudamiento superior al 60 por ciento.

Más de 100 euros de aumento

Según Prieto, el precio del alquiler sí se ha encarecido en 2024, pero no ve proporcional la subida del 35,50 por ciento del estudio publicado por Pisos.com.

Eso sí, reconoce que "en 2024 se alquilaban pisos por 600 euros y, en 2025, subieron hasta los 750 u 800 euros". Esto implica una subida del 25 o del 33,33 por ciento. Una cifra no tan desorbitada respecto al informe.

El experto inmobiliario achaca la subida a "la falta de oferta". "Hay poco producto, mucha gente necesita una vivienda y no puede comprarla, por lo que optan por el alquiler", razona Prieto.

Variaciones en alza

En cualquier caso, en el informe de Pisos.com se evidencia la subida progresiva que se ha ido produciendo en los alquileres de Sevilla.

La variación mensual del alquiler en Sevilla se situó en 1,66 por ciento, mientras que la variación trimestral se situó en el 8,22 por ciento.

En una tendencia creciente, la variación semestral fue del 16,89 por ciento, para desembocar en una diferencia anual del 35,50 por ciento.

Andalucía

En el ámbito andaluz, han sido tres las capitales que han visto aumentar sus alquileres: Sevilla, Jaén y Almería.

La ciudad de Jaén ha sufrido una variación anual del 11,93 por ciento, lo que la posiciona muy lejos de la tercera que ha incrementado sus precios, Almería, con un 3,11 por ciento.

Sin embargo, el resto de las ciudades andaluzas han experimentado variaciones a la baja, como es el caso de Huelva, que lidera la mayor bajada de alquileres de España con un 18,16 por ciento.

Le sigue, aunque con distancia, la ciudad de Cádiz, con una bajada del 2,37 por ciento. Las demás bajadas han sido muy moderadas y se han situado por debajo del 1 por ciento, con un 0,53 en Córdoba, un 0,23 en Granada o un 0,08 en Málaga.