Sevilla se 'inspiró' en el Levante para el nuevo sistema de multas de la ZBE de La Cartuja: Castellón actúa igual

Imagen de una de las señales de prohibición en la ZBE de La Cartuja. EP. Sevilla

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja de Sevilla estrenará nuevo sistema para multar a aquellos vehículos que no estén correctamente señalizados, aunque "siempre dentro de la normativa europea". Una nueva forma de operar que sigue el modelo de Castellón.

Hasta ahora, las cámaras ubicadas sancionaban a los conductores que no cumplían con la normativa europea independientemente de la calidad del aire.

Sin embargo, esto va a cambiar: el sistema de videovigilancia solo se activará cuando la calidad del aire sea mala, cuando haya "alta contaminación". Esta medida es uno de los puntos del acuerdo entre los grupos municipales PP y Vox.

El escrito incluía, además, otros seis epígrafes como una función de la Policía Local para "luchar contra la venta ambulante ilegal" o el refuerzo de los protocolos de empadronamiento. Ambas medidas no han pasado para nada desapercibidas.

Dicho pacto fue lo que permitió al Gobierno municipal -capitaneado por el 'popular' José Luis Sanz- sacar adelante los Presupuestos para el año 2026.

Sensores para medir el aire

Pues bien, el nuevo modelo que adoptará próximamente la capital hispalense -el Consistorio está trabajando en su implantación y aún no ha confirmado cuando se pondrá en marcha- ha estado inspirado en el Levante, según confirman fuentes de Vox.

Desde el pasado 1 de enero, Castellón de la Plana dispone del mismo sistema sancionador que tendrá La Cartuja de Sevilla: los vehículos únicamente serán penalizados cuando la calidad del aire sea mala, cuando la contaminación sea "alta".

En el caso sevillano, la atmósfera se medirá a través de unos sensores. Sin embargo, fuentes municipales sostienen que "aún es pronto" y que todavía se está trabajando -y por ende perfilando- en la hoja de ruta.

Por lo pronto, el pasado lunes ambas formaciones se reunieron para modificar la Ordenanza de Circulación.

Esta medida la propuso la portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, el pasado 16 de diciembre.

Críticas de la oposición

La misma alegó que la ZBE de La Cartuja "perjudicaba a los más necesitados", no obstante el nuevo sistema no ha gustado a los grupos de izquierdas de la oposición.

El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha denunciado en reiteradas ocasiones la desactivación de las cámaras.

Sin ir más lejos, el pasado martes, durante una rueda de prensa en la que "tendió la mano" al alcalde de la ciudad para alcanzar acuerdos y frenar a Vox en la gestión municipal, criticó "cualquier paso atrás" en políticas medioambientales.

A pesar de la controversia, cabe destacar que el equipo de José Luis Sanz ha asegurado que las actuaciones se llevarán a cabo "siempre dentro de la normativa europea".