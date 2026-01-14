Quirónsalud en Sevilla incorpora al doctor Rafael Martín Bohórquez como nuevo jefe del servicio de Medicina Interna

El hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha incorporado al doctor Rafael Martín Bohórquez como nuevo jefe del servicio de Medicina Interna.

Con este nuevo fichaje, refuerza la atención integral al paciente y mejora el abordaje de patologías complejas dentro del hospital.

El hospital Quirónsalud Sagrado Corazón explica que el Servicio de Medicina Interna desempeña un papel esencial en la atención a pacientes pluripatológicos y crónicos complejos.

El centro sanitario señala que este servicio también ofrece apoyo transversal a otras especialidades médicas. La llegada del doctor Martín Bohórquez fortalece esta función coordinadora dentro de los procesos asistenciales diarios.

El doctor es especialista en Medicina interna y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito hospitalario.

El nuevo jefe del servicio aporta experiencia en la atención clínica a pacientes complejos y en la coordinación de equipos multidisciplinares. A lo largo de su carrera, ha desarrollado su labor asistencial en distintos centros sanitarios.

Trayectoria profesional

Durante su trayectoria profesional, Rafael ha participado de forma activa en proyectos de mejora de la calidad asistencial.

También ha trabajado en iniciativas centradas en la optimización de los procesos diarios clínicos. Además, ha colaborado en la formación de profesionales sanitarios dentro del entorno hospitalario.

Medicina Interna

La Medicina Interna ocupa una posición clave en la actividad asistencial del hospital. Los especialistas en esta área intervienen de forma decisiva en el diagnóstico y tratamiento de patologías complejas.

Los internistas también participan en la gestión de ingresos hospitalarios y en la continuidad asistencial de los pacientes.

El hospital subraya que los profesionales de Medicina Interna actúan como eje coordinador entre diferentes especialidades y niveles asistenciales.

Esta labor facilita una atención más eficiente y organizada dentro del sistema sanitario. El centro destaca que este enfoque permite ofrecer una atención más humanizada y centrada en las necesidades reales de los pacientes.

Con esta incorporación, el hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su apuesta por una atención médica integral.