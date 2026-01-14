El PSOE quiere reunirse ahora con PP para debilitar a Vox en el Ayuntamiento de Sevilla tras rechazar los Presupuestos

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio Muñoz, quiere ahora tender la mano al Gobierno del popular José Luis Sanz para frenar a Vox en la gestión del Ayuntamiento.

Para ello, Muñoz pretende reunirse con los grupos PP y Con Podemos-IU antes del pleno que se celebrará el próximo jueves.

Desde el PP, según han informado a EL ESPAÑOL de Sevilla fuentes del partido, creen que este intento de acercamiento "llega tarde", sobre todo tras votar en contra de los Presupuestos municipales hace 20 días.

De ahí que hayan conocido su cambio de postura con desconcierto. "Debería haber presentado su propuesta durante la negociación de los Presupuestos, si verdaderamente quería frenar a Vox, que es cuando tocaba".

En concreto, Muñoz quiere mantener este encuentro para conocer si las diferentes formaciones "están en sintonía y hacerles llegar las intenciones" de su partido.

¿El motivo? Su "preocupación" por la "deriva peligrosa" en la que, según él, está entrando Sevilla. Todo ello, "tras los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox" y que permitieron sacar adelante el Presupuesto de 2026.

Ahora Muñoz hace hincapié en el "giro que ha tomado la política municipal", que, a su parecer, está "impregnada por los valores de la extrema derecha".

En una rueda de prensa el pasado martes aseguró que por parte de su formación había "disposición" para tender puentes con el Gobierno de la ciudad, liderado por el 'popular' José Luis Sanz.

De esta forma, el PSOE busca debilitar a Vox en la gestión de la urbe, pero los populares consideran que "llega a destiempo".

Fuentes internas del partido socialista sostienen que la intención de su portavoz con este intento de acercamiento es dejar de manifiesto que "hay otras alternativas, no únicamente Vox".

Asimismo subrayan que el PSOE no ha dejado de hacer propuestas e incluso ha aprobado aquellas que sí se consideraban oportunas.

"Amplia base para llegar a acuerdos"

En esta línea, arremeten al Pacto de Estado que recibió el visto bueno por parte de la formación durante la celebración del Debate de la Ciudad.

El pasado martes, Muñoz defendía que PP, PSOE y las demás formaciones de izquierdas "tienen una amplia base para llegar a acuerdos" en temas de igualdad, LGTBI o educación entre otros.

Por ello, anunció la disposición de los socialistas a alcanzar acuerdos con el Gobierno municipal para proteger la convivencia y los derechos fundamentales en Sevilla.

En paralelo, lamentó que los acuerdos suscritos hasta ahora "no han aportado nada positivo a Sevilla" y que estos "derivan los valores de la convivencia".

Durante la rueda de prensa, el portavoz señaló que la política de la ciudad se ha caracterizado siempre por el "amplio consenso a la hora de abordar determinadas políticas", algo que, a su parecer, está cambiando actualmente.

ZBE e inmigración

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox está compuesto por siete puntos, siendo tres de ellos los que más han dado de qué hablar. El primero hace referencia a la transformación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja.

Desde el pasado lunes, PP y Vox trabajan en el cambio de la Ordenanza de Circulación y en perfilar el nuevo sistema con el que se sancionará a los conductores que no cumplan con la normativa europea.

A partir de ahora, las cámaras de videovigilancia con las que se ponía las multas solo estarán activas los días en los que haya "alta contaminación", valores que medirán unos sensores que se van a implantar en La Cartuja.

Los otros dos puntos ponen el foco en los inmigrantes. Según el escrito, "dentro de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local se incorporará una función específica de lucha contra la venta ambulante ilegal".

Además, se reforzarán los protocolos para acceder al padrón municipal "incidiendo en aquellos casos de acreditación dudosa del domicilio mediante los instrumentos de inspección y fomento de la colaboración", algo que, según el portavoz del PSOE, se están utilizando como un "arma política".

En lo que respecta a este último punto y a la ZBE, Muñoz ha asegurado que pensó que "el alcalde iba a rechazarlos".

Presentará una moción

Antonio Muñoz aprovechó la comparecencia ante los medios para presentar la moción que llevará el próximo jueves al Pleno del Ayuntamiento.

La misma está compuesta de 11 puntos que, tal y como señaló el líder de los socialistas en el Consistorio hispalense, espera que "no quede en papel mojado".

A la vista del resultado que obtenga, espera que quede "consolidado" y que la votación no sea "por quedar bien".

En el escrito, el PSOE propone blindar el padrón municipal frente a usos de control migratorio, reforzar la Zona de Bajas Emisiones y proteger las políticas de igualdad, diversidad y derechos sociales.

También defiende el mantenimiento del presupuesto en igualdad, el apoyo a la cooperación internacional, la recuperación del "presupuesto y el prestigio" del Festival de Cine de Sevilla y el refuerzo de las políticas de memoria democrática y apoyo al colectivo LGTBI.