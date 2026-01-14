Obra de Emilio Morenatti y con la bailaora Aurora Vargas como protagonista: el cartel de la Bienal de Flamenco

Imagen del cartel de la Bienal de Flamenco. Francisco J. Olmo / Europa Press Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este miércoles el cartel de la Bienal de Flamenco. Lo ha hecho durante un acto celebrado en Torre Sevilla en el que ha aprovechado para anunciar cuál será la estrategia de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que tendrá lugar la próxima semana.

Esta vez, el autor de la imagen es el prestigioso fotoperiodista Emilio Morenatti. El mismo ha elegido a la bailaora Aurora Vargas como la única protagonista de su obra.

El primer edil hispalense ha señalado que la imagen "es el gesto y el suspiro más hondo de lo que somos como pueblo y como cuna del flamenco”.

Asimismo, ha recalcado que "este cartel marca el auténtico pistoletazo de salida de una Bienal que seguirá creciendo en ambición, prestigio y proyección internacional".

La Bienal volverá a Sevilla el próximo mes de septiembre. Una cita que Sanz ha catalogado como "el evento flamenco más importante de España".

Al respecto ha destacado los números de la pasada edición: "39 espectáculos con localidades agotadas, una ocupación media superior al 90 %, más de 100.000 personas participando en actividades paralelas y una proyección internacional sin precedentes"

Además, ha celebrado que la pasada edición le haya "devuelto el brillo que había perdido".

Sobre Morenatti

Sanz ha definido al autor de la obra, Emilio Morenatti, como un "lujo para Sevilla y la Bienal". Morenatti es uno de los fotoperiodistas más reconocidos del panorama internacional.

Actualmente es el responsable del departamento de fotografía de la agencia Associated Press para España y Portugal.

Natural del municipio gaditano de Jerez de la Frontera, su trayectoria destaca por una profunda sensibilidad humana en la cobertura de desastres y conflictos bélicos en lugares como Pakistán, Gaza y Afganistán.

A lo largo de su trayectoria profesional ha vivido situaciones de extremo riesgo, como su secuestro en Gaza en 2006 o el atentado sufrido en Kandahar en 2009, que le provocó la amputación de un pie.

Su trabajo ha sido reconocido con dos premios Pulitzer: el primero, en 2021, en la categoría de fotografía de reportaje, por su impactante cobertura de las consecuencias del COVID-19 en las personas mayores en España.

El segundo, en 2023, en la categoría de noticias de última hora, como miembro del equipo de Associated Press que documentó la guerra en Ucrania.

A estos galardones se suman otros reconocimientos de prestigio, como el World Press Photo y el Premio Ortega y Gasset.