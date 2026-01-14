José Luis Sanz apuesta por el flamenco y un turismo "mejor" para la estrategia de Sevilla en FITUR 2026

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado unas pinceladas sobre la estrategia que seguirá en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) la semana próxima, durante la celebración del evento en Madrid. El foco está puesto esta vez en una de las señas de identidad de la ciudad, el flamenco, y en un turismo "mejor".

"Sevilla no quiere más turismo, quiere mejores turistas", ha recalcado Sanz en un acto celebrado este miércoles en el que también ha presentado el cartel de la Bienal de flamenco.

Esta vez, la obra corre a cargo del fotoperiodista Emilio Morenatti y está protagonizada por la cantaora y bailaora Aurora Vargas.

En paralelo, ha asegurado que Sevilla "se quiere consolidar como el mejor ejemplo de turismo de calidad".

"Llegamos a FITUR con una idea muy clara: mejor turismo, no más turismo; más valor, más equilibrio y una agenda viva durante todo el año", ha defendido durante su intervención.

Aumento de hoteles

Al hilo de esto, el primer edil hispalense ha apuntado las categorías de los hoteles de la ciudad: 74 de cuatro estrellas, 14 de cinco -que pasarán a ser 19 con las aperturas previstas durante este 2026- y cinco de estos últimos de los denominados como gran lujo.

También ha señalado los eventos que tienen lugar en ella a lo largo del año y la ha denominado como la "capital de la música" y "de las letras".

Esto último en relación con el Festival de la Ópera que se celebró durante 2025 y la Bienal de Flamenco, que volverá a Sevilla el próximo mes de septiembre.

Al respecto, José Luis Sanz ha defendido que se trata de la cita flamenca "más importante de España" y que fue durante la pasada edición cuando se le "devolvió a la Bienal el brillo y el esplendor que nunca debió perder".

Aeropuerto de Sevilla

El alcalde ha recordado también los números del aeropuerto de Sevilla, que roza los 10 millones de viajeros durante el 2025.

Al hilo de esto ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puentes, a empezar a trabajar en la segunda ampliación del aeropuerto cosa que, dice, "reclamamos ya desde aquí".

Además, ha recordado la conectividad ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeródromo.

"Lo hemos hecho en varias ocasiones y ahora volvemos a reclamar al Gobierno y al ministro, al que tampoco le gusta Sevilla, esa ampliación, más aún cuando el aeropuerto moviliza a diez millones de pasajeros y hablamos de una ciudad que sigue estando entre las 25 ciudades más atractivas del mundo", ha abundado Sanz al respecto.