Los expertos de Sevilla alertan de que el 70% de los suicidios en la adolescencia se asocian a trastornos depresivos

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla advierte de que el 70% de los suicidios en la adolescencia se asocian a trastornos depresivos.

El centro sanitario alerta sobre la gravedad de la depresión infanto-juvenil y reclama atención profesional temprana para prevenir consecuencias irreversibles.

Esta advertencia se produce con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, que se celebró el día 13 de enero.

La responsable del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Raquel Calero, llama la atención sobre un problema de salud mental que, en su opinión, todavía no recibe el reconocimiento necesario, especialmente en niños y adolescentes.

Según explica la especialista, durante años se pensó que los niños no podían sufrir depresión. Raquel Calero señala que muchos síntomas se interpretaron como conductas propias del desarrollo.

"Hasta hace muy poco pensábamos que los niños no se deprimían. Muchos de los síntomas se interpretaban como comportamientos característicos del crecimiento", afirma.

Sin embargo, añade que hoy existe mayor conciencia sobre esta realidad: "Entendemos que se trata de un problema de salud mental grave que interfiere en la vida de un niño y que requiere atención profesional", subraya.

Síntomas

La psicóloga indica que la depresión no se manifiesta igual en todas las edades. En la infancia, el síntoma más frecuente es la irritabilidad.

En la adolescencia, predominan la apatía y la anhedonia, entendida como la incapacidad para sentir placer por actividades que antes resultaban atractivas.

Calero destaca la importancia de la detección precoz para ofrecer apoyo y tratamiento adecuados. En este sentido, considera clave la creación de entornos familiares y escolares seguros.

También resalta el valor de la escucha activa, la enseñanza de la expresión emocional y el acceso a recursos de salud mental.

"La depresión en la infancia y la adolescencia no es una fase pasajera", advierte la especialista. Además, señala que en España los problemas de salud mental en menores han aumentado de forma significativa en los últimos años, con un crecimiento sostenido de las consultas y las hospitalizaciones, especialmente entre adolescentes.

Afecta a cualquier edad

Por último, Calero recuerda que los trastornos depresivos pueden afectar a personas de cualquier edad, condición económica o nivel cultural.

"Hablar de la depresión en niños y adolescentes es imprescindible para romper el estigma. Detectar y acompañar a tiempo puede salvar vidas", concluye.