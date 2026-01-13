Piden 20 años de cárcel para el hombre que intentó quemar una residencia en Sevilla: "Vais a morir, guarras"

La Fiscalía de Sevilla pide 20 años de prisión para un hombre que intentó quemar la residencia de mayores en la que vivía, ubicada en el Parque Alcosa, en la capital andaluza.

Finalmente, prendió fuego con un mechero al colchón de su habitación en un momento en el que la mayoría de los ancianos estaban durmiendo.

El acusado originó el incendio después de haberle gritado a sus compañeros y al personal expresiones como "Vais a morir, guarras", "Vais a morir todos" o "Cualquier día vais a morir ardiendo".

Los hechos se produjeron el 16 de abril de 2022, Sábado Santo, en torno a las 05:00 horas. El presunto autor era uno de los residentes del centro, que acogía a ancianos y personas con discapacidad, y presentaba una minusvalía del 67 por ciento. .

Según el Ministerio Público, el varón habría incendiado el colchón "a sabiendas" de que podría "provocar la muerte" de los residentes y profesionales del lugar.

En reiteradas ocasiones, la última de ellas horas antes de incendiar la estancia, el supuesto autor había pronunciado a trabajadores y residentes expresiones como "Vais a morir, guarras", "Vais a morir todos" o "Cualquier día vais a morir ardiendo".

Atendidos por inhalación de humo

En la residencia "vivían además otras personas, en su mayoría dependientes, ya por su edad avanzada, deterioro cognitivo y otras discapacidades y presentando en numerosos casos una movilidad muy reducida, requiriendo de asistencia para las actividades más básicas de la vida, incluso para levantarse de la cama".

En el escrito, la Fiscalía sostiene que el anciano tenía la intención de que el fuego "se extendiese a otras dependencias y habitaciones de la residencia en las que se encontraban durmiendo los demás residentes".

"La rápida intervención de los bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad permitió evacuar a estas personas de la residencia antes de que se propagase el fuego por sus habitaciones", aunque tanto la planta en la que se originó el incendio como la primera "fueron afectadas por el humo".

Los ancianos y el personal que se encontraba en las estancias afectadas tuvieron que ser asistidos por sanitarios, puesto que varios de ellos sufrieron inhalación leve de humo y que tardó en curar entre dos y tres días, dependiendo del caso-

Según Fiscalía, el centro "no adoptó las medidas de protección necesarias, por cuanto el acusado en reiteradas ocasiones había manifestado a trabajadores y residentes del centro" las expresiones ya mencionadas.

Orden de alejamiento y 20 años de prisión

El acusado fue detenido en el mismo mes de abril y pasó a prisión provisional. Posteriormente, se decretó su libertad provisional y la prohibición de acercarse al centro a una distancia menor de 300 metros.

Para el Ministerio Público, los hechos narrados son constitutivos de un delito de incendio en concurso ideal con doce delitos de homicidio en grado de tentativa. Por ello, pide para el procesado la pena de veinte años de prisión.