Muñoz busca acercar posturas con Sanz para frenar a Vox en el Ayuntamiento de Sevilla

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio Muñoz, ha tendido la mano al Gobierno del 'popular' José Luis Sanz para frenar a Vox en la gestión del Ayuntamiento.

Lo ha hecho durante una rueda de prensa en la que ha planteado la moción que la formación presentará durante el Pleno del próximo jueves y con la que pretende poner coto a la, según él, "deriva" de la ciudad.

Todo esto después del acuerdo al que llegaron los grupos PP y Vox para aprobar las cuentas de 2026 del Consistorio.

El mimso que incluye puntos como el refuerzo en los protocolos para empadronarse en Sevilla o una función específica en la Unidad de Intervención de la Policía Local para "luchar contra la venta ambulante ilegal".

El portavoz municipal ha lamentado que " los acuerdos suscritos hasta ahora no han aportado nada positivo a Sevilla" y que estos ""derivan los valores de la convivencia.

Por otra parte, ha asegurado que PP, PSOE y las demás formaciones de izquierdas "tienen una amplia base para llegar a acuerdos" en temas de igualdad, LGTBI o educación entre otros.

Por ello, Muñoz ha anunciado la "disposición de los socialistas a alcanzar acuerdos con el Gobierno municipal para proteger la convivencia y los derechos fundamentales" en Sevilla.

Asimismo, ha hecho hincapié en la oficina de Atención a la Maternidad, a la que ha tildado de "chiringuito". "Lo venden como defensa de la vida, pero lo que hacen es cuestionar derechos ya conquistados", ha declarado.

En cuanto al refuerzo de los protocolos para acceder al padrón municipal, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha denunciado que el mismo se está utilizando como un "arma política" y ha mencionado además la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja, que estrenará nuevo sistema para la activación de sus cámaras próximamente.

Al respecto, el portavoz ha criticado "cualquier paso atrás" en políticas de medioambiente. Por último, ha insistido en el que el PSOE "seguirá tendiendo la mano para alcanzar acuerdos".

En paralelo, Antonio Muñoz ha presentado una moción compuesta por 11 puntos y que presentará en el Pleno municipal del próximo jueves.