Grave atropello a una ciclista en el Paseo de las Delicias provoca cortes de tráfico en Sevilla

Una ciclista ha resultado gravemente herida este martes tras ser atropellada por un vehículo en el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de los Marineros, en dirección a la Avenida de la Palmera.

El accidente se produjo sobre las 15:15 horas, según han informado fuentes municipales, y la mujer fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

El incidente provocó desvíos de tráfico en la zona mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar, afectando la circulación hasta que se normalizó alrededor de las 16:15 horas.