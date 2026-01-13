De Carlos V a la Expo del 29: la ciudad de Sevilla activa su gran calendario de efemérides presentes y futuras

Sevilla vivirá en su tercer mes de 2026 dos grandes efemérides. Por un lado, se cumplirán cinco siglos de la boda entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal, y, por otro, se conmemorará un siglo del nacimiento de una de las personalidades más reconocidas de la ciudad, la Duquesa de Alba.

Mientras, la ciudad tiene puesto los ojos en el futuro y prepara proyectos para que otros dos grandes hitos que se aproximan en los años consecutivos sean celebrados como se merecen: los 100 años de la Generación del 27 y de la Exposición Iberoamericana del 29.

El 11 de marzo, la capital hispalense dará el pistoletazo de salida a una serie de eventos en conmemoración al 500 aniversario de un matrimonio que convirtió a Sevilla en la capital de Europa.

El connubio entre Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar convirtió a Sevilla durante algo más de dos meses en el "epicentro del poder imperial en el siglo XVI", según ha subrayado el Consistorio hispalense en el anuncio de la programación destinada a celebrar la mencionada efeméride.

A partir del 11 de marzo, fecha en la que se celebraron las nupcias, la capital acogerá una serie de eventos, talleres, congresos y concursos para "dar a esta conmemoración la importancia que merece".

El mencionado día, la fachada del Alcázar, cerca de la emblemática Puerta del León, acogerá un gran espectáculo audiovisual abierto a la ciudadanía.

En el interior del monumento, la prestigiosa compañía Teatro Clásico de Sevilla recreará la boda imperial, acompañada por una actuación de ministriles que transportará al público al ambiente sonoro del siglo XVI.

La capital andaluza también acogerá el Congreso Internacional 'Las Bodas de Carlos V en Sevilla', que se prolongará hasta el 13 de marzo y reunirá a destacadas figuras del ámbito cultural.

Asimismo, además de otras actividades como exposiciones y conferencias, el Ayuntamiento ha anunciado tres concursos, de fotografía, poesía y artes plásticas respectivamente, con premios que alcanzan los 5.000 euros.

Un siglo de una Grande de España

El 26 de marzo, la ciudad volverá a vestirse de gala, en este caso para conmemorar el 100 cumpleaños de Cayetana Fitz-James Stuart, más conocida como la Duquesa de Alba.

Aunque la programación para la mencionada efeméride se hará pública por parte del Ayuntamiento el próximo 19 de enero, sí se conoce que esta Grande de España contará con una exposición en el que fue su hogar, el Palacio de Dueñas.

En torno a esta efeméride, la Fundación Casa de Alba anunció que el emblemático palacio, que en 1931 fue declarado Bien de Interés Cultural, acogerá una exposición abierta al público hasta finales de agosto.

La muestra servirá, además, para estrenar un nuevo espacio expositivo permanente dedicado a exposiciones temporales, diseñado con el objetivo de potenciar la dimensión cultural y museística del monumento.

Bajo el nombre Cayetana. Grande de España, la exposición reunirá más de doscientas piezas de diversa naturaleza, que abarcarán desde obras artísticas y trajes de alta costura hasta fotografías, objetos personales y cartas privadas.

Esto permitirá construir una visión cercana y documentada de una figura que trascendió su condición nobiliaria.

El proyecto está comisariado por su hija, Eugenia Martínez de Irujo, junto a la comisaria internacional Cristina Carrillo de Albornoz, y plantea un itinerario cargado de emoción y memoria a través de la trayectoria vital de la Duquesa de Alba.

Centenario del 27

La tarea de Sevilla no quedará ahí, y es que ya se prepara para conmemorar una de las efemérides más especiales para el mundo de la literatura: los cien años del nacimiento de la Generación del 27.

El 6 de la calle Acetres (que se convertirá en la Casa Cernuda) debería estar abierto para principios de 2026 según las previsiones del Ayuntamiento hispalense, que ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que el espacio plantea "un recorrido expositivo articulado por etapas vitales y geográficas del poeta".

Esto permitirá al visitante comprender su trayectoria personal y literaria desde Sevilla y España hasta su exilio en Gran Bretaña, Estados Unidos y México.

La museografía se estructurará en distintas salas que combinarán materiales documentales, gráficos y bibliográficos, junto a recursos audiovisuales.

"El recorrido se completa con una biblioteca y centro de documentación, que ocupará la parte superior del inmueble y que estará orientado tanto al público general como a investigadores", todo ello con la pretensión de reforzar "la dimensión intelectual y académica del espacio", señalan desde el Consistorio.

Por supuesto, el espacio será centro de referencia del Centenario de la Generación del 27. La intención es que sea un lugar "permanente para la reflexión, el estudio y la difusión de la poesía y de la tradición literaria sevillana".

Expo del 29

Y con la mirada puesta en La Cartuja, la ciudad no pierde de vista que en tres años será el turno del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

En este sentido, Sevilla plantea nuevas iniciativas para integrar esta efeméride en la vida cultural y turística de la ciudad.

Entre ellas destaca la creación de una ruta que conecte los pabellones conservados desde la Plaza de España hasta el Parque de María Luisa, con la intención de poner en valor un patrimonio histórico que hoy permanece en gran parte fuera de los recorridos habituales.

Tal y como ha confirmado Julio Cuesta, el comisario del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, el objetivo es ampliar la experiencia del visitante más allá de los enclaves tradicionales y dar visibilidad a espacios y elementos poco conocidos.

Junto a esta propuesta, se subraya la necesidad de reforzar los lazos de Sevilla con Iberoamérica mediante una estructura estable de intercambio cultural, que incluya encuentros internacionales y la aspiración de crear una futura Casa de América.

En este marco, está prevista la convocatoria de una conferencia con embajadores de los países participantes en la Expo de 1929 para implicarlos en la conmemoración.