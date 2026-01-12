Sevilla recrea la boda imperial que cambió Europa en un año de grandes actos por los 500 años del enlace de Carlos V

El alcalde de Sevilla en la presentación de la programación de la efeméride de la boda de Carlos V. N. N.

Sevilla vuelve a situarse en el centro de la historia europea. La ciudad conmemora el 500 aniversario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal, un acontecimiento que no solo marcó el rumbo del continente, sino que convirtió a la capital hispalense en epicentro político, cultural y social durante más de dos meses.

Esta efeméride, en palabras de José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, "supone una nueva oportunidad para reforzar el liderazgo cultural y patrimonial de Sevilla". Así se ha expresado en la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento.

A partir del 11 de marzo se desplegará un amplio programa de actividades conmemorativas que incluirán congresos, talleres, concursos y eventos.

El primer edil ha recordado que este aniversario ya ha tenido presencia a lo largo de 2025, con iniciativas como la actual edición de Naturaleza Encendida, dedicada al enlace real.

También ha mencionado las visitas nocturnas teatralizadas que el Real Alcázar ha venido ofreciendo en torno a la boda del emperador.

Recreación del enlace

Para este 2026, el punto de partida será el propio 11 de marzo, fecha en la que se consolidó el enlace hace ahora cinco siglos.

Ese día, la fachada del Alcázar, cerca de la emblemática Puerta del León, acogerá un gran espectáculo audiovisual abierto a la ciudadanía.

En el interior del monumento, la prestigiosa compañía Teatro Clásico de Sevilla recreará la boda imperial, acompañada por una actuación de ministriles que transportará al público al ambiente sonoro del siglo XVI.

Congreso internacional

Ese mismo día arrancará también el Congreso Internacional 'Las Bodas de Carlos V en Sevilla', que se prolongará hasta el 13 de marzo y reunirá a destacadas figuras del ámbito cultural.

Entre estas personalidades destacan el director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faus, o el Premio Nacional de Historia, Ricardo García Cárcel, entre otros muchos de carácter internacional.

En paralelo al congreso, Sevilla acogerá la exposición virtual y presencial 'Los libros del Emperador. La cultura impresa en la Sevilla del siglo XVI', organizada junto a la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

La muestra virtual estará disponible en EXPOBUS para investigadores y público general, mientras que la exposición física podrá visitarse en el Real Alcázar.

Espacio Santa Clara

El Espacio Santa Clara será otro de los grandes escenarios de la conmemoración con la exposición central del aniversario, que se inaugurará también el 11 de marzo y permanecerá abierta hasta el 30 de mayo.

Comisariada por el catedrático Alfredo Morales, ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de piezas excepcionales como una figura de oro inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato de Carlos V e Isabel de Portugal pintado por Rubens.

Como antesala a esta celebración, el mes de marzo comenzará con un desfile conmemorativo teatralizado que recreará la entrada de Carlos e Isabel en Sevilla desde la puerta de la Macarena hasta el Real Alcázar.

Este recorrido histórico, marcado en su día por siete arcos de triunfo, será promovido como ruta turística con mapas y guías en varios idiomas y se presentará en FITUR para dar a conocer internacionalmente el programa de actos.

Conferencias

La boda imperial convirtió a Sevilla en sede de la corte durante 64 días, un periodo clave en su transformación hacia la modernidad.

Para profundizar en ese legado, se celebrarán ocho conferencias organizadas por la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, entre el 11 de marzo y el 13 de mayo de 2026, coincidiendo con el tiempo que el emperador permaneció en la ciudad.

Concursos

El programa incluye además tres concursos artísticos —fotografía, poesía y artes plásticas— con premios que alcanzan los 5.000 euros, así como cinco talleres participativos sobre vestuario, gastronomía, música, medicina y artesanía en tiempos de Carlos V.

Respecto a los premios de los concursos, se dividirán en 3.000 euros para el ganador y 1.000 euros respectivamente para dos menciones especiales.

La conmemoración se completará con la reedición del libro 'La Boda del Emperador', de Juan de Mata Carriazo, y con la exposición 'Los viajes en la Edad Media y el Renacimiento'. La época de Carlos V', que devolverá a la Casa de la Contratación su esencia original como espacio dedicado a la cartografía y los grandes viajes que cambiaron la historia.

Cinco siglos después, Sevilla vuelve a mirar a su pasado imperial para proyectarse al futuro como referente cultural de primer nivel.