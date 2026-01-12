La Junta habilita 455 plazas de aparcamiento en San Jerónimo por las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla

La Consejería de Fomento, Articulación Territorial y Vivienda de la Junta de Andalucía ha habilitado 455 plazas de aparcamiento en superficie en el barrio de San Jerónimo debido a las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

Así, el departamento andaluz pretende "compensar las afecciones" provocadas por los trabajos que se están llevando a cabo en el entorno de la avenida de Doctor Fedriani.

En concreto, el aparcamiento estará situado en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Sevilla en la Glorieta de los Ferroviarios, en el barrio de San Jerónimo. El mismo cuenta con conexión de autobús con el hospital Virgen Macarena.

El parking se ha habilitado después de que las obras del Tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla hayan hecho que desaparecieran 306 plazas. Con la nueva incorporación, el barrio sumará 149 ubicaciones más.

La Junta ha asfaltado el terreno municipal, pintado las plazas, colocado el acerado y ha llevado a cabo obras de drenaje para evitar encharcamientos en periodo de lluvias.

Al igual que ocurrió en el primer tramo, donde se habilitó un aparcamiento de 280 plazas en Pino Montano, la Consejería de Fomento ha urbanizado una parcela de titularidad del Ayuntamiento de Sevilla para esta nueva bolsa de aparcamiento que, además, tiene justo al lado una parada de autobuses de Tussam.

La Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha señalado que la intención es "que la obra de la Línea 3 Norte afecte lo menos posible al día a día de los sevillanos y, sobre todo, a los vecinos de la Macarena y las familias que tienen que ir al hospital".

Las actuaciones que está llevando a cabo actualmente la consejería son las obras para el Tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

El recorrido abarca desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián y se dividirá en 12 paradas.

Con esta nueva ruta se pretende conectar a los vecinos de las zonas más alejadas de la ciudad con el centro de la misma además de con otros servicios esenciales como los sanitarios.

Está previsto que el Tramo Norte de la Línea 3 esté operativo en el 2030.