Investigan a un vecino de un pueblo de Sevilla por matar a una especie protegida en un coto de caza

Hombre investigado por la muerte de una especie protegida en un coto de caza en Aznalcázar. EP

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito contra la flora y la fauna por la muerte de una garceta grande en un coto de caza de Aznalcázar, en la provincia de Sevilla.

Los hechos se produjeron tras el abatimiento de un ejemplar de esta especie protegida, que está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

La investigación se inició después de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Almonte, en Huelva.

En esta comunicación, varios ciudadanos alertaron del hallazgo de una garceta grande muerta y aportaron distintos elementos de prueba recogidos en el lugar.

Esta información permitió a los agentes orientar las primeras líneas de investigación desde el inicio de las actuaciones.

Los efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Aznalcázar realizaron diversas gestiones para analizar los datos obtenidos e identificar los vehículos que se encontraban en la zona en el momento de los hechos.

Tras estas comprobaciones, las pesquisas se centraron en un vecino del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca.

El avance de la investigación permitió a los agentes determinar la presunta responsabilidad de esta persona en la muerte del animal.

La Guardia Civil situó los hechos dentro de los límites de un coto de caza local, lo que refuerza la calificación de un posible delito contra la fauna silvestre.

Coordinación con la Junta de Andalucía

Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil mantuvo una coordinación directa con los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía.

Estos técnicos realizaron el levantamiento del ejemplar abatido y organizaron su traslado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de El Acebuche, situado en el entorno de Doñana.

Los agentes de medio ambiente aportaron a las diligencias el reportaje fotográfico del hallazgo, la ubicación cartográfica exacta y la cadena de custodia del animal. Estos elementos se incorporaron al atestado para garantizar la correcta tramitación del procedimiento.

La operación concluyó con la investigación formal del presunto autor de los hechos. La Guardia Civil remitió todas las actuaciones practicadas a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla para su valoración judicial.