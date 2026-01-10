Julio Cuesta propne una ruta por los pabellones de la Expo de 1929: "La gente ve la Plaza de España y no pasa de ahí"

El comisario del centenario de la Exposición Iberomaricana de 1929, Julio Cuesta, quiere que los visitantes que llegan a Sevilla conozcan el legado de dicha muestra completo.

Así lo ha señalado el coordinador de los actos del centenario, quien ha señalado que "hoy la gente llega a la Plaza de España y no pasa de ahí".

Eso cambiará con una de las ideas que promueve Cuesta: una ruta por los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929 que siguen en pie.

La idea, explica Cuesta en una entrevista con Europa Press, es dar a conocer a sevillanos y visitantes "la riqueza cuoltural" del legado de la Expo del 29.

La ruta, detalla, iría desde la Plaza de España, uno de los monumentos más conocidos de Sevilla y que es legado de la muestra iberoamericana que ahora cumple un siglo.

Después seguría por la avenida de la Palmera y por el Parque de María Luisa, donde están los pabellones que han resistido el paso del tiempo y la piqueta.

"Una de las ideas, y un verdadero propósito, es que todo el espacio que queda de la Exposición se convierta en una nueva ruta turística de la ciudad. Me sentiría totalmente fracasado si no fuera así. Hoy la gente llega a la Plaza de España y no pasa de ahí", señala Cuesta

Al hilo, el responsable ha expresado que esta ruta supondría una oportunidad para que aquellos que visitan la capital andaluza pudiesen descubrir los pabellones, las palmeras y otros elementos históricos "que permanecen desconocidos para muchos", fuera de los circuitos tradicionales tan centrados en el Alcázar o el centro histórico.

"Incluir un circuito monumental, espectacular, del que no somos conscientes, y un recorrido por el parque debidamente explicado dentro de un circuito turístico, es una verdadera joya", ha apostillado.

Por otro lado, a juicio del responsable, que recientemente ha cumplido un año al frente de la conmemoración del centenario, es una asignatura pendiente para Sevilla "establecer una plataforma permanente de relación con la comunidad iberoamericana, que se materialice en ferias periódicas, encuentros, congresos y, sobre todo, en una Casa de América en la ciudad".

"Tenemos un enorme 'disco duro' de nuestra relación con América -en el Archivo de Indias, en la Biblioteca Colombina y en lo que probablemente es la mejor biblioteca hispanista del mundo, en la calle Alfonso XII-, y debemos ponerlo en valor para que la gente se interese y nos impliquemos en el futuro", ha establecido.

En esta línea, Cuesta ha confirmado que este año la organización va a convocar la primera conferencia de embajadores de los países que participaron en la Exposición Iberoamericana de 1929, "para contarles el proyecto e invitarles a implicarse en la conmemoración".