Más de 600.000 euros para los nuevos pisos de lujo en Los Remedios con piscina, terrazas y cerca del Metro

La nueva promoción de lujo en Los Remedios. EE Sevilla

El grupo Moraval levanta en Los Remedios una nueva promoción de pisos de lujo que llegarán a los 630.000 euros por los más espaciosos. La construcción estará junto al Parque de los Príncipes, espacio del que toma el nombre.

Además de esos pisos de más de 600.000 euros, habrá opciones más económicas. De hecho, señalan desde Moraval, habrá unidades que se vendan por 295.000 euros.

El precio, detallan, estará definido por "las habitaciones, dimensión y la disponibilidad de terraza o jardín". En todo caso, "todas las viviendas incluyen o terraza o jardín y plaza de garaje", añaden.

La ubicación del nuevo edificio es en Los Remedios, junto a Triana, y cerca del parque de Los Príncipes. El bloque de viviendas, señalan, estará en la calle Samuel Morse 5.

"A pocos minutos del centro histórico, del río Guadalquivir y del recinto de la Feria de Abril", señalan los promotores, "destaca por sus buenas conexiones con transporte público —metro, autobús y carriles bici—".

Hasta 4 habitaciones

En el nuevo edificio habrá viviendas de entre 1 y 4 dormitorios que quienes compren podrán configurar como quieran.

La promoción tendrá calificación energética A, y aplicará opciones de aerotermia, "que proporciona climatización y agua caliente sanitaria durante todo el año con un uso eficiente de la energía".

Además, contará con una "gran piscina central con zona de solárium" así como jardines y áreas verdes, gimnasio y zona 'chill out', club social, aparcamiento, trasteros y gimnasio.

La promotora, grupo Moraval desarrolla proyectos inmobiliarios sobre todo de residencias de estudiantes, aunque ahora se lanza a proyectos residenciales como este de Sevilla.

También tiene proyectos en Málaga o Granada, dentro de Andalucía, en iniciativas de residencias de estudiantes con más de 500 camas.