Buscan en Sevilla a un menor de 15 años que desapareció el pasado 31 de diciembre

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla busca a un menor de 15 años que desapareció la pasada Nochevieja.

Los agentes investigan el paradero del menor en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe desde el 31 de diciembre, según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Al respecto, ha indicado que el menor lleva desaparecido desde el día de Fin de Año y la denuncia fue interpuesta durante la tarde del 1 de enero, en el puesto principal de la Guardia Civil en Mairena.

Fuentes de la Benemérita han apuntado que se trataría de una fuga voluntaria desde un centro de menores, ubicado en dicha localidad, además de que la Policía Judicial tiene contacto con la hermana del menor.

De este modo, están intentando gestionar la ubicación y localización del mismo para poder hablar con él, señalan las mismas fuentes.