Sevilla, epicentro de un gran golpe al ciberfraude con 34 detenidos y casi seis millones de euros estafados

Sevilla vuelve a situarse en el centro de la actualidad policial tras una macrooperación de la Policía Nacional que ha permitido desarticular una red criminal internacional dedicada al ciberfraude y vinculada a la organización Black Axe con un total de 34 personas detenidas en varias provincias españolas.

La operación, desarrollada con la colaboración de la policía alemana del Estado de Baviera y el apoyo de EUROPOL, ha culminado con la detención de 28 personas en Sevilla.

También ha habido tres arrestos en Madrid, dos en Málaga y uno en Barcelona, decretándose prisión provisional para cuatro de los principales responsables entre ellos los cabecillas de la organización en Sevilla, Málaga y Barcelona.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 66.000 euros en efectivo, numerosos dispositivos móviles y electrónicos utilizados para la actividad delictiva, cinco vehículos de alta y media gama y procedieron al bloqueo de casi 120.000 euros en distintas cuentas bancarias.

La investigación se inició en septiembre de 2023, cuando se tuvo conocimiento de la actividad ilícita de esta organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada integrada en su cúpula por individuos presuntamente vinculados a la red transnacional Black Axe desde donde se coordinaban estafas en distintos países europeos.

La trama estaba especializada en la estafa conocida como Man in the Middle, una técnica mediante la cual los delincuentes interceptan comunicaciones legítimas entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos sin que las víctimas lo detecten.

En estos casos es especialmente habitual el fraude conocido como Business Email Compromise, con importantes perjuicios económicos para las empresas afectadas.

Para ocultar el rastro del dinero, la organización utilizaba una amplia red de mulas informáticas y testaferros repartidos por toda Europa encargados de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.

Además, empleaban sociedades pantalla y mecanismos fraudulentos para retrasar o suspender procedimientos judiciales.

Tráfico de vehículos

La investigación también ha destapado un entramado dedicado al tráfico ilícito de vehículos que eran adquiridos a nombre de sociedades ficticias o testaferros con la intención de provocar el impago y destinarlos posteriormente a la venta, alquiler o uso interno de la organización. Se han recuperado cinco vehículos en el marco del operativo.

Las entradas y registros fueron autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla y se llevaron a cabo en domicilios de la barriada de Torreblanca en la capital sevillana, Los Molares, Montequinto, la barriada de La Palmilla en Málaga y varios puntos de Barcelona, además de practicarse detenciones en Madrid.

A los arrestados se les imputan delitos de estafa agravada continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico ilícito de vehículos y obstrucción a la justicia.

Los investigadores han acreditado que la organización llevaba más de 15 años operando y que el fraude total vinculado a su actividad alcanza los 5.937.589,70 euros, de los cuales más de tres millones se han constatado en el marco de esta operación, que continúa abierta sin que se descarten nuevas detenciones en los próximos meses.