Primera agresión sanitaria en 2026: una mujer coacciona a un médico entre insultos para que le renueve una receta

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha denunciado este viernes la primera agresión sanitaria registrada en la provincia en lo que va de 2026, tras un episodio de amenazas, insultos y coacciones sufrido por un médico de familia en el Centro de Salud El Porvenir, en Sevilla capital.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado jueves 8 de enero y han sido condenados tanto por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias como por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el facultativo se encontraba pasando consulta cuando fue atendida una paciente citada como urgencia de medicina de familia.

Durante la consulta, la mujer exigió al médico que le anulara una prescripción activa de un estupefaciente en la receta electrónica y que se la renovara de inmediato, alegando que había consumido una cantidad superior a la pautada y que ya no disponía de medicación.

El profesional comprobó en el sistema que la próxima dispensación estaba prevista para 48 horas después y que, además, la paciente contaba con otros tratamientos mórficos activos en la farmacia.

Ante esta situación, y siguiendo tanto su criterio clínico como el de la dirección médica del centro, el facultativo se negó a acceder a la petición.

Actitud agresiva

Esta decisión desencadenó una actitud cada vez más agresiva por parte de la paciente, que comenzó a proferir insultos y amenazas, asegurando que no abandonaría la consulta y que avisaría a familiares y abogados para tomar represalias.

La tensión fue en aumento hasta el punto de que el médico se vio obligado a alertar a la Policía Nacional.

Los agentes se desplazaron hasta el centro de salud y procedieron a recabar los datos necesarios, mientras la presunta agresora continuaba lanzando insultos hacia los profesionales sanitarios durante una llamada telefónica.

Finalmente, la mujer fue desalojada del Centro de Salud El Porvenir por los agentes.

Cuadro de estrés

Como consecuencia del episodio vivido, el médico no pudo continuar con su jornada laboral debido al estado de estrés provocado por la agresión, por lo que tramitó el correspondiente parte a través del sistema CATI y fue atendido de urgencia por otro compañero.

Según el SMS, el facultativo ha anunciado su intención de presentar denuncia por los hechos, que incluyen insultos, amenazas y coacciones.

El sindicato ha denunciado además que el centro de salud donde se produjo la agresión carece de personal de seguridad, una circunstancia que, a su juicio, incrementa la vulnerabilidad de los profesionales.

En este sentido, el Sindicato Médico de Sevilla ha expresado su "rotunda condena" a lo sucedido y ha reclamado a las autoridades sanitarias la implantación de medidas de seguridad eficaces en los centros de atención primaria para prevenir este tipo de situaciones.

Plan de Prevención

Por su parte, la Junta de Andalucía ha recordado que los profesionales del SAS víctimas de agresiones cuentan con distintos recursos en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, que incluyen asesoramiento legal, apoyo psicológico y cobertura de la asistencia sanitaria que puedan necesitar.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha destacado la reciente puesta en marcha del Observatorio de Agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, creado por decreto y operativo desde principios del pasado mes de noviembre, como una herramienta más en la lucha contra este tipo de conductas.