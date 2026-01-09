Las obras del Metro de Sevilla continúan pese al hallazgo de 40 tumbas medievales en Doctor Fedriani

Grupo de arqueología trabaja en los hallazgos en las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla. Junta de Andalucía

El hallazgo de restos arqueológicos durante las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla no supondrá retrasos en el desarrollo del proyecto.

Así lo ha asegurado este viernes el director general de Infraestructura del Transporte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Eduardo Gutiérrez, quien ha señalado que los trabajos constructivos pueden avanzar de forma paralela a las excavaciones arqueológicas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gutiérrez ha explicado que "es posible compatibilizar las obras con las excavaciones".

También confirmado que ya hay equipos especializados trabajando sobre los restos encontrados, muchos de los cuales se encuentran aún pendientes de catalogación. Según ha precisado, la presencia de arqueólogos en la zona estaba prevista desde el inicio de los trabajos.

La Junta de Andalucía confirmó este jueves el descubrimiento de hasta 40 fosas funerarias en el transcurso de las obras del Metro, localizadas en la avenida Doctor Fedriani.

El yacimiento ocupa una extensión aproximada de 50 metros de longitud y, a falta de una datación definitiva, los restos podrían corresponder a la época andalusí.

El responsable autonómico ha subrayado que desde el comienzo de las obras existe un seguimiento arqueológico permanente.

"Hay un equipo que va documentando y revisando todas las excavaciones que se realizan", ha indicado, al tiempo que ha señalado que este es el primer yacimiento arqueológico localizado en el marco de las obras de la línea 3 del suburbano sevillano.

Tras el hallazgo de las fosas funerarias, se ha reforzado el dispositivo técnico con la incorporación de dos equipos de antropólogos, que trabajan junto a los arqueólogos en el análisis de los restos humanos.

"Ahora mismo se están documentando los hallazgos, es necesario datarlos y, a partir de ahí, y siguiendo las indicaciones que marque la Consejería de Cultura, se decidirá cuál será su destino final", ha explicado Gutiérrez. En este sentido, ha recalcado que la coordinación con el área de Cultura es constante.

Desde la Consejería de Fomento han recordado además que existe un convenio de colaboración entre este departamento y la Consejería de Cultura y Deporte, suscrito por las consejeras Rocío Díaz y Patricia del Pozo y reforzado en junio de 2025.

Este acuerdo tiene como finalidad garantizar que el avance de las grandes infraestructuras sea compatible con la conservación y protección del patrimonio histórico, así como agilizar la gestión de hallazgos arqueológicos que puedan surgir durante la ejecución de las obras.