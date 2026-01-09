El joven del impactante vídeo subido a un capó en la SE-30 rompe su silencio: “No sabía lo que estaba haciendo”

Desde hace dos días, un vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales de los sevillanos. En él, un joven encaramado al capó de un coche en plena SE-30, golpeaba un parabrisas mientras el vehículo seguía en marcha con dos mujeres dentro.

La escena, grabada desde el interior del turismo, mostraba el pánico de la conductora y su acompañante, que suplicaban ayuda ante una situación límite que ponía en riesgo a todos los que circulaban por la vía.

Durante días, las imágenes han circulado sin que se conociera qué había ocurrido realmente ni cómo había terminado aquel episodio. Según confirmó la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla, no existían denuncias ni avisos oficiales, lo que llevó a benemérita a abrir una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

El vídeo comenzó a circular el miércoles 7 de enero. Al respecto, fuentes de la Guardia Civil afirmaron a este periódico que el vídeo parecía de otro momento del año. "Van todos en mangas cortas, y el día que se hizo viral hacía 0 grados en Sevilla. Es imposible", razonaban.

Asimismo, insistieron en que no les constaba ninguna denuncia al respecto. "Si a alguien se le sube una persona al capó, lo lógico es que denuncien", aunque añadían que "otra cosa es que las afectadas solo se hubieran dedicado a subir el vídeo a redes sociales".

En cuyo caso, matizaron, las mujeres "no estarían cometiendo ningún delito, pero sí obstaculizarían la labor" a las fuerzas de la autoridad.

Pide perdón

El protagonista del vídeo ha dado la cara. Sebastián, así se llama el joven, ha sido localizado por el programa Y Ahora Sonsoles, donde ha ofrecido su versión visiblemente afectado por la repercusión mediática. Según ha explicado, no recuerda nada de lo ocurrido aquel día. "Me dijeron que me escapé y al despertar estaba en el hospital. Cuando vi el vídeo me quedé en shock", aseguró.

Sebastián ha querido aprovechar su intervención para pedir perdón públicamente. “Lo siento de verdad por las dos mujeres y por cualquiera a quien haya causado miedo o daño. No era consciente de mis actos”, ha afirmado, insistiendo en que se encuentra profundamente arrepentido.

Salud mental

El joven ha relatado que, tras aquel suceso, permaneció ingresado durante varios meses, sometiéndose a distintas pruebas médicas. "No tengo ningún recuerdo de ese momento", ha reiterado, explicando que todo se debió a un grave episodio relacionado con su salud mental.

Su pareja, Saray, también ha intervenido para aclarar la situación y poner contexto a lo sucedido. Según ha explicado, se trató del primer brote que sufrió Sebastián. "No sabíamos que tenía ningún problema hasta que nos avisaron desde el hospital", ha señalado. Tras las evaluaciones médicas, los especialistas le diagnosticaron esquizofrenia.

Actualmente, Sebastián sigue un tratamiento médico estricto, con medicación, inyecciones y controles periódicos. "Está mucho mejor", ha afirmado Saray, quien volvió a pedir disculpas en nombre de su pareja. "Ni él ni su familia sabían que había hecho algo así. Perdón a todos los afectados, porque él no sabía lo que estaba haciendo".