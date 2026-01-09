Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, niega haber participado en el robo en la casa de su tía y pide ser absuelto

El abogado de Antonio Tejado, sobrino de la cantante María del Monte, ha presentado un escrito de defensa ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en el marco de la investigación sobre el asalto y robo con violencia ocurrido en el chalé de la artista en Gines, en el que niega la participación del inculpado.

En el documento, fechado el 7 de enero, la defensa niega "tajantemente" que Tejado haya tenido participación alguna, directa o indirecta, en los hechos, y solicita su "libre absolución".

El escrito también rechaza que Tejado haya facilitado información a terceros o restablecido contacto con las víctimas para favorecer la comisión del robo.

Asimismo, denuncia presuntas vulneraciones de derechos fundamentales durante el procedimiento, como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad personal.

La defensa sostiene que las medidas de registro, intervención telefónica y colocación de dispositivos de seguimiento carecían de los requisitos legales.

Joyas, relojes y dinero

El caso se centra en un robo perpetrado la madrugada del 25 de agosto de 2023, cuando varios encausados accedieron al chalé de María del Monte encapuchados y con guantes, maniataron y amenazaron a los moradores, y sustrajeron joyas y relojes valorados en más de un millón de euros, además de 14.500 euros en efectivo.

La investigación señala que Tejado habría facilitado la entrada a la vivienda a los otros implicados.

Durante su declaración ante el juez, Tejado aseguró que no mantiene vínculo con los demás acusados, salvo con Arseny G., presunto líder del grupo, con quien mantiene una relación deportiva por el boxeo. Sobre llamadas telefónicas previas al asalto, Tejado alegó no recordar su contenido y afirmó que contactó a su tía para entregarle un cachorro que ella le había encargado.

El caso sigue en investigación, con Tejado y otras diez personas imputadas por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, organización criminal y lesiones.