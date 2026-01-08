Esto es lo que puedes hacer en Sevilla esta semana: conciertos, exposiciones y visitas culturales del 8 al 14 de enero

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, presenta una programación entre el 8 y el 14 de enero que sitúa a la música como eje principal y refuerza la oferta expositiva en distintos espacios de la ciudad.

La agenda arranca este jueves con una visita guiada a la exposición El perro negro en la Sala Atín Aya. Paco Pérez Valencia conduce este recorrido a las 18:30 horas por una muestra que reúne más de 240 obras creadas a lo largo de más de cuarenta años.

La exposición propone un viaje emocional en el que el negro, el silencio y el color dialogan como símbolos de memoria y búsqueda espiritual. La sala mantiene la muestra abierta hasta el 11 de enero con entrada libre.

El Espacio Turina acoge los primeros conciertos del año con propuestas que recorren distintos estilos musicales. El viernes, Accademia del Piacere ofrece un programa centrado en los cancioneros polifónicos del siglo XVII con obras de autores como Juan de Torres, Mateo Romero o Gaspar Sanz.

El sábado, el grupo vocal proyectoeLe protagoniza una nueva cita del Festival Encuentros Sonoros con un programa de estrenos absolutos firmados por miembros del colectivo Kyma Kollektiv.

Las obras exploran la relación entre la voz contemporánea y la conciencia ecológica desde una propuesta accesible y crítica.

La ROSS

La programación musical continúa el domingo con el quinto concierto del Ciclo de Música de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica (ROSS).

Solistas de la ROSS interpretan obras de Roussel, Bretón, d'Indy y Poulenc en un recorrido por la música francesa y española de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El martes, el percusionista Víctor Barceló presenta Lux Machina, un programa que integra sonido, luz e imagen digital.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "la música constituye una parte esencial de nuestra apuesta por una cultura accesible, diversa y presente en la vida cotidiana de Sevilla".

La semana se completa con varias exposiciones en la Real Fábrica de Artillería, el Espacio Santa Clara, el Centro de la Cerámica de Triana y el Real Alcázar, con entrada libre en la mayoría de los casos.