El Padre Guilherme, cura y DJ que une la música electrónica y la fe en sus actuaciones, regresa a Sevilla el 31 de enero

El Padre Guilherme durante una de sus actuaciones Sala Pandora

El Padre Guilherme, sacerdote y DJ portugués, actuará el próximo 31 de enero en Sala Pandora de Sevilla para presentar su último Extended Play (EP) con un mensaje de paz.

El artista regresará a la capital hispalense y ofrecerá una nueva sesión de techno melódico en la sala ubicada en la calle Gramil, cerca del parque Miraflores.

El concierto reunirá música electrónica y mensaje espiritual en una propuesta que congregó en 2023 a más de un millón y medio de jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El Padre Guilherme cuenta, desde 1999, con vocación sacerdotal, mismo año en el que se unió al ejército portugués para sumarse al Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas Portuguesas con el cargo de capellán militar, según pudo saber este mismo periódico.

El artista llega este primer mes de 2026 a Sevilla para presentar su último trabajo, titulado We Want Unarmed and Disarming Peace.

El EP se publicó el pasado 1 de enero, coincidiendo con el Día Mundial de la Paz, y se editó a través del sello Lux Aeterna Records. La obra utiliza el melodic techno como vehículo para lanzar un mensaje a favor de un mundo más justo y pacífico.

El Extended Play es un formato de grabación musical que contiene más canciones que un sencillo (single) pero menos que un álbum completo (LP).

Trayectoria

La trayectoria del sacerdote DJ comenzó de forma solidaria, ya que Guilherme empezó a pinchar música en un karaoke con el objetivo de recaudar fondos para su parroquia.

En sus sesiones, el artista fusionaba canciones de grupos como Guns N' Roses y AC/DC con la música típica eclesiástica.

En la actualidad, el artista que combina su actividad en la iglesia con sesiones de DJ supera los tres millones de seguidores en Instagram y suma 261 mil oyentes mensuales en Spotify.

El artista ha actuado en clubes como Hï Ibiza y ha compartido escenario con figuras destacadas de la música electrónica.

La actuación del Padre Guilherme se suma así a una noche que unirá música, fe y público diverso en un mismo espacio.