Juanma Moreno celebra la toma de posesión de Carmen Vargas, nueva rectora de la US, como una "conquista por la igualdad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside en San Telmo la toma de posesión de Carmen Vargas, nueva rectora de la US. Europa Press

La nueva primera autoridad de la US pide al presidente de la Junta ayuda para "crecer y ser más competitivos internacionalmente" "Si caminamos juntos, Sevilla y Andalucía estarán juntas y preparadas para innovar", ha afirmado la sevillana en su discurso.

Una "conquista por la igualdad". Así ha calificado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, la toma de posesión Carmen Vargas, nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US).

En la tarde de este 8 de enero, la Universidad de Sevilla ha vivido una jornada histórica con la toma de posesión de Vargas como nueva rectora, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el rectorado en los más de 520 años de historia de la institución.

Un acto solemne, pero también cargado de simbolismo, que ha reunido a autoridades académicas y políticas y que marca el inicio de una nueva etapa para la universidad hispalense.

La ceremonia ha estado presidida por el presidente de la Junta, quien ha subrayado el carácter excepcional del momento."Lo de hoy es un acto solemne pero feliz para arrancar el año, porque se inicia una nueva etapa", ha señalado.

Moreno ha querido agradecer también la labor del rector saliente, Miguel Ángel Castro Arroyo, destacando que, pese a las diferencias existentes en algunos momentos, siempre se ha sabido encontrar "espacio para el acuerdo", lo que se ha traducido en mejoras para la institución.

Buena parte de su intervención ha estado dedicada a poner en valor la dimensión histórica del nombramiento de Carmen Vargas. "La de hoy no es una toma de posesión más, porque lleva aparejada la conquista para la igualdad de hombres y mujeres", ha afirmado el presidente andaluz.

Moreno ha recordado que han tenido que pasar más de cinco siglos para que una mujer alcance "la máxima representación de una institución como la Universidad de Sevilla", un hecho que, a su juicio, demuestra que la lucha por la igualdad aún tiene mucho camino por recorrer.

En este sentido, ha celebrado que "haya caído un techo de cristal más" y ha confiado en que llegue pronto el día en el que no sea necesario reparar en cuestiones de género para actos de este tipo.

Defensa de lo público

Por su parte, Carmen Vargas ha pronunciado un discurso marcado por la defensa de la universidad pública, el compromiso con la igualdad y la mirada puesta tanto en el pasado como en el futuro de la institución.

"Creer en la universidad pública es creer en Andalucía", ha afirmado, insistiendo en que la Universidad de Sevilla "no está en contra de nadie, sino que es la respuesta".

La nueva rectora ha apelado al entendimiento entre todas las partes y ha reconocido las distintas posturas y dificultades existentes, subrayando la necesidad de caminar juntos.

Vargas, que se ha definido como "una servidora pública del conocimiento", ha defendido con firmeza el papel de la universidad pública como "el mayor motor de crecimiento social y de igualdad de oportunidades".

En su intervención ha remarcado que no existe una idea más valiosa que la de permitir que cualquier niño pueda acceder a la universidad pública, formarse, viajar, aprender y regresar con ese conocimiento a su tierra. En este sentido, ha insistido en que la universidad debe entenderse "como una inversión y no como un gasto".

Ayuda a la universidad

La nueva rectora ha tenido palabras de agradecimiento para la propia universidad pública, a la que ha atribuido haberle dado la oportunidad de crecer personal y profesionalmente.

También ha hecho referencia a sus orígenes, recordando que nació en Sanlúcar la Mayor, y ha citado a Unamuno para definir a la Universidad de Sevilla como "madre de su porvenir e hija de su pasado".

Durante su discurso, Vargas ha pedido directamente el apoyo del presidente de la Junta para fortalecer la institución. "Ayúdenos a crecer y a ser mejores internacionalmente", ha solicitado a Juanma Moreno, defendiendo la necesidad de una universidad pública fuerte y preparada para innovar.

"Si caminamos juntos, Sevilla y Andalucía estarán juntas y preparadas para innovar", ha afirmado.

El acto también ha dejado espacio para un tono más distendido, con una broma de la nueva rectora sobre el parecido entre Juanma Moreno y el Rey Baltasar, arrancando sonrisas entre los asistentes.

Una anécdota que no ha restado solemnidad a una jornada que ya forma parte de la historia de la Universidad de Sevilla y que simboliza un avance significativo en el camino hacia la igualdad real.