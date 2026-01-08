Heliopol vuelve a levantar la portada de la Feria de Abril de Sevilla tras casi 60 años ininterrumpidos de Ferrovial

La portada de la Feria de Abril de Sevilla ya tiene constructor. Será Heliopol, empresa del grupo Rusvel, la encargada de levantar el gran emblema del Real tras imponerse en el concurso a Ferrovial gracias a una oferta económica más competitiva.

La adjudicación supone el regreso de una firma histórica a una obra muy simbólica, ya que Heliopol, entonces bajo el nombre de Agroman, fue la responsable del montaje de la portada durante décadas desde 1968.

La presencia de Heliopol en la Feria no es nueva. El pasado año ya se hizo con el contrato para el montaje de las estructuras tubulares de las casetas por un periodo de cuatro años y, anteriormente, también participó en el Real de Los Remedios con la construcción de la caseta municipal.

Desde 2020, la compañía ha reforzado su apuesta por las infraestructuras efímeras, especializándose en el montaje y desmontaje de estructuras para fiestas tradicionales de Sevilla y otras localidades.

Se trata de proyectos de ejecución rápida, alta visibilidad y corta o media duración, una línea de negocio que la empresa considera estratégica.

Para ello, Heliopol ha desarrollado un modelo propio de gestión de obras temporales, basado en precios ajustados, rapidez y seguridad, un enfoque poco habitual en el sector de la construcción.

Portada 2026

La portada de este año rendirá homenaje al Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929, ubicado en el Prado de San Sebastián, junto al cenador de Carlos V del Alcázar.

El diseño, obra del arquitecto italiano Davide Gambini, se inspira en el edificio original proyectado por los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, un ejemplo del neobarroco historicista de estilo João V, construido hace casi un siglo con materiales portugueses y decorado por artistas lusos.

Las cifras del montaje impresionan: 30.500 metros de tubos, más de 3.700 paneles, 40 metros de altura por 50 de anchura y un total de 28.000 bombillas para iluminar la entrada al Real.

Unos 40 operarios trabajarán para que, un año más, la portada se convierta en la gran puerta simbólica de la Feria de Abril y en uno de los iconos más fotografiados por sevillanos y visitantes.