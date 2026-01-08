De Artillería al Lope de Vega: Sevilla fija sus prioridades culturales con una inversión total de más de 65 millones

Una de las naves a reformar en la Fábrica de Artillería. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha trazado de forma clara su hoja de ruta en materia cultural para los próximos años con un paquete de inversiones que supera los 65 millones de euros y que afecta a algunos de los espacios patrimoniales y culturales más emblemáticos de la ciudad.

Desde la Real Fábrica de Artillería hasta el Teatro Lope de Vega, pasando por el Monasterio de San Jerónimo, la Fábrica de Vidrio de la Trinidad o la futura Casa Cernuda.

El Consistorio impulsa, así, una batería de proyectos que buscan recuperar patrimonio histórico, generar nuevos espacios para la creación y consolidar una red cultural que se extienda por distintos barrios de Sevilla.

El proyecto de mayor envergadura es, sin duda, el de la Real Fábrica de Artillería, llamada a convertirse en el gran centro cultural del sur de España y que ha contado con una inversión total de más de 24,7 millones de euros.

El Ayuntamiento ha iniciado el año con la licitación de la redacción del proyecto de la segunda fase de rehabilitación de este conjunto monumental, concretamente de los espacios conocidos como la Catedral y el Taller de Herramientas.

Se trata de un ámbito de más de 10.000 metros cuadrados, compuesto por grandes naves corridas entre columnas, cuya monumentalidad recuerda a la de las grandes catedrales industriales.

Esta segunda fase se suma a la primera, inaugurada en octubre de 2024, que supuso la apertura al público de cerca de 10.000 metros cuadrados tras una inversión de 24,5 millones de euros.

Con la ejecución de esta segunda fase, el objetivo municipal es recuperar la totalidad del edificio, que alcanza los 20.000 metros cuadrados, y consolidarlo como un gran polo cultural.

Lope de Vega

Otro de los ejes estratégicos de esta inversión cultural se sitúa en el entorno del Teatro Lope de Vega, donde el Ayuntamiento destina un total de 10 millones de euros.

De ellos, 6,3 millones corresponden al proyecto de reordenación urbana del entorno del propio teatro, el Casino de la Exposición, los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina.

Las obras ya están licitadas y cuentan con un plazo estimado de ejecución de 13 meses. La intervención afectará a una superficie de más de 68.400 metros cuadrados y persigue recuperar un espacio histórico degradado, devolviéndolo al uso ciudadano.

El proyecto apuesta por una intervención integral que da prioridad al peatón, mejora la accesibilidad y refuerza la calidad paisajística, siempre respetando el enorme valor patrimonial del conjunto.

A esta actuación se suman otros 2,7 millones de euros destinados directamente al Teatro Lope de Vega, con el objetivo de reforzar su papel como corazón de un gran distrito de las artes escénicas, concebido como un lugar donde la cultura se viva tanto dentro como fuera del escenario, con especial protagonismo del teatro, el flamenco y las artes escénicas en general.

Fábrica de Vidrio

La recuperación del patrimonio industrial también ocupa un lugar destacado en este mapa cultural. La Fábrica de Vidrio de la Trinidad afrontará en junio de 2026 el inicio de las obras de rehabilitación de las Naves 1 y 4, con una inversión de 10.280.101,29 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Esta intervención forma parte de una transformación urbana de mayor alcance en los terrenos que ocupaba esta histórica fábrica, una de las construcciones fabriles de referencia en Sevilla.

El proyecto pretende conservar la esencia del patrimonio industrial mientras se redefine la morfología del barrio. En paralelo, en este ámbito se están desarrollando promociones de viviendas impulsadas por el Grupo ABU, con dos fases que suman 56 pisos.

Santa Clara

El antiguo Convento de Santa Clara es otro de los espacios que se beneficiará de una inversión significativa.

El Ayuntamiento ha licitado las obras correspondientes a los ámbitos 1 y 3, que incluyen el compás de acceso por la calle Santa Clara y las edificaciones colindantes, así como la Puerta Reglar y las antiguas dependencias monásticas.

Estas actuaciones de rehabilitación, consolidación y puesta en valor cuentan con una inversión de 8.528.275,40 euros y un plazo de ejecución de 28 meses.

Si se cumplen las previsiones, las obras podrían comenzar en abril de 2026, avanzando en la recuperación integral de uno de los conjuntos conventuales más importantes de la ciudad.

Monasterio de San Jerónimo

También avanza la recuperación del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, una de las pocas obras del Renacimiento que conserva Sevilla.

El Ayuntamiento está actualizando el proyecto de la segunda fase de rehabilitación del claustro, con una inversión estimada de 5.734.439,76 euros y el objetivo de licitar las obras en el mes de junio.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de 15 meses y darán continuidad a una primera fase ya finalizada, que ha permitido devolver a la ciudad parte del esplendor de este conjunto histórico.

Puerta de la Carne

En el distrito de San Bernardo, el antiguo Mercado de la Puerta de la Carne sigue avanzando en su largo proceso de rehabilitación.

Tras más de dos décadas de abandono, este edificio situado en la calle Demetrio de los Ríos afronta un proyecto en tramitación que contempla una primera fase con una inversión de 5 millones de euros y el inicio de las obras en 2026.

Si se cumplen los plazos, entre finales de 2026 y comienzos de 2027 el espacio reabrirá como Momo-Tech, un centro de interpretación dedicado a explicar el pasado, presente y futuro industrial de Sevilla.

San Laureano

Más modesta en cifras, pero no en simbolismo, es la actuación prevista en San Laureano. El proyecto de rehabilitación de la iglesia ya está redactado y saldrá próximamente a licitación, mientras se ultima el proyecto de la plaza.

La inversión prevista asciende a 2,7 millones de euros, destinados a recuperar un enclave histórico con un fuerte arraigo en la memoria de la ciudad.

Casa Cernuda

Por último, la Casa Cernuda se perfila como uno de los proyectos culturales más vinculados a la identidad literaria de Sevilla.

Con una inversión de 1,7 millones de euros, las obras estarán finalizadas en el primer trimestre de 2026.

El Ayuntamiento, a través del ICAS, ha alcanzado un acuerdo con la familia de Luis Cernuda para adquirir documentos y bienes del poeta y trabaja ya en el proyecto museístico del edificio.

La futura Casa Museo será uno de los ejes del Centenario de la Generación del 27 y aspira a convertirse no solo en un espacio dedicado a la figura de Cernuda, sino también en un centro de estudio y difusión de una generación literaria que nació en Sevilla, reforzando el papel de la ciudad como referente cultural.