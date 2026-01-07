Cae en Sevilla un alemán al que buscaban en su país por tres tentativas de homicidio de "extrema violencia"

La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a un ciudadano alemán al que buscaban en su país por tres intentos de homicidio de "extrema violencia". Los agentes lo localizaron en un pueblo de la provincia, el Viso del Alcor.

Las alarmas saltaron cuando el ahora detenido se encontró con un control preventivo en la localidad. Allí vieron que ni tenía documentación ni se prestaba a facilitar sus datos de filiación, lo que hizo sospechar a los agentes.

Para confirmar quién era, lo trasladaron al cuartel y allí realizaron las comprobaciones pertinentes, señalan en un comunicado desde el Instituto Armado.

Al entrar en el sistema informático que tiene la Guardia Civil, comprobaron que el hombre tenía "en vigor una requisitoria internacional de búsqueda, detención y entrega emitida por autoridades judiciales alemanas, como presunto autor de tres delitos de homicidio en grado de tentativa realizados con extrema violencia".

El detenido ha sido puesto a disposición junto con las diligencias ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, conforme a lo previsto para este tipo de procedimientos de cooperación judicial internacional.

Unión Europea

La Orden Europea de Detención y Entrega o Euroorden es una resolución judicial emitida por un tribunal de un Estado de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro estado miembro de una persona buscada, bien para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o medidas de seguridad privativas de libertad.

Sustituye a la tradicional extradición sobre la base de permitir que la persecución de los delitos en la Unión tenga lugar directamente entre las autoridades judiciales europeas.

De este modo, las autoridades políticas de cada Estado miembro intervendrán exclusivamente para prestar apoyo técnico especialmente procurando la traducción de la orden de detención al idioma del país en el que deba ser ejecutada.

El proceso de entrega se aplicará en función de la legislación vigente del país receptor de la Euroorden.