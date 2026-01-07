El Ayuntamiento activa la fase definitiva para recuperar la Real Fábrica de Artillería, que estará lista para mediados de 2027

El alcalde de Sevilla en la rueda de prensa dada en la mañana del 7 de enero en la Real Fábrica de Artillería. N. N.

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un nuevo paso decisivo para la recuperación integral de la Real Fábrica de Artillería, uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad y llamado a convertirse en "el gran centro cultural del sur de España".

El alcalde, José Luis Sanz, ha anunciado este miércoles 7 de enero la licitación de la redacción del proyecto de la segunda fase de rehabilitación, que permitirá recuperar el 100 por ciento del edificio.

Tras la inauguración en octubre de 2024 de la primera fase —cerca de 10.000 metros cuadrados con una inversión de 24,5 millones de euros—, el Consistorio licita ahora, con un presupuesto de 244.057 euros, el proyecto básico y de ejecución de la segunda fase.

Esta nueva acción afectará a la Fundición Mayor, la Fundición Menor —conocida como la Catedral— y el Taller de Herramientas. Se trata de un espacio de más de 10.000 metros cuadrados situado en el sector este del complejo.

El plazo para la redacción del proyecto será de seis meses desde su adjudicación, mientras que el periodo de ejecución de las obras se estima en un año, tal y como ha declarado Sanz en rueda de prensa.

De cumplirse los plazos previstos, la Real Fábrica de Artillería estaría completamente rehabilitada y operativa a mediados de 2027.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que, por el momento, no está definido el uso concreto de los espacios que se rehabiliten en esta segunda fase.

Según ha explicado, primero será necesario determinar cómo se llevará a cabo la intervención y con qué fondos se ejecutará antes de concretar su programación definitiva.

Una de las naves que se reformarán en la segunda fase. N. N.

Casi 80.000 visitas

La Real Fábrica de Artillería, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), tiene sus orígenes en el siglo XVI y llegó a ser la fábrica de artillería más importante del mundo.

En los últimos meses se ha consolidado como referente cultural, acogiendo ópera, danza y exposiciones internacionales.

Desde el 1 de octubre han pasado por sus exposiciones 78.400 personas, con una media semanal de 5.600 visitantes: 4.000 durante los fines de semana y 1.600 entre semana.

Los espacios incluidos en esta segunda fase destacan por su escala, su arquitectura monumental y su versatilidad.

El Ayuntamiento pretende adaptarlos como foro y espacio polivalente para actividades culturales, expositivas, divulgativas y de encuentro ciudadano, garantizando la seguridad, accesibilidad y eficiencia del conjunto.

Parte de estas naves abovedadas, consolidadas estructuralmente en 2014, se transformará en una gran plaza cubierta sin necesidad de climatización, aprovechando la estabilidad térmica del edificio.

Con esta actuación, el Consistorio culmina una estrategia de recuperación progresiva que ya ha dado frutos visibles y que busca integrar definitivamente este histórico espacio en la vida cultural y social de Sevilla.