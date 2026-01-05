Desde el Baltasar más 'popular' hasta el cambio del recorrido por Triana: los detalles de la Cabalgata de Reyes de Sevilla

Varias carrozas durante la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla en el año 2025. Rocío Ruz - Europa Press

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 recorre Sevilla con novedades destacadas en su itinerario, en su organización y en sus protagonistas.

El desfile, organizado por el Ateneo de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento, comienza a las 16:00 horas y mantiene su esencia tradicional, pero incorpora cambios para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el disfrute de toda la ciudadanía en una de las noches más esperadas del año.

El cortejo real lo encabezan este año unos Reyes Magos con perfiles reconocidos. El Rey Baltasar lo encarna el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que toma el relevo de Gabriel de Alba, empresario sevillano.

Moreno ha asegurado "sentirse como un niño" durante los días previos a la Cabalgata y reconoce que ha recuperado emociones y sentimientos "que pensaba que no arraigaban en un hombre de 55 años".

"Sentimientos que son más propios de la infancia, pero que me devuelven a recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que creía que no iba a volver a sentir y que estoy sintiendo", añade.

El Rey Melchor es Iván Bohórquez Domecq, empresario e inversor español, natural de Jerez de la Frontera, con más de 25 años de trayectoria en distintos sectores estratégicos.

Al Rey Gaspar lo representa Juan Ignacio Zafra Becerra, alto directivo bancario y una de las figuras clave de Caixabank en el sur de España.

Resto del cortejo

Junto a los Reyes, el cortejo cuenta con otros personajes destacados. La Estrella de la Ilusión es Claudia Herrero Ruiz, estudiante de Administración y Dirección de Empresas (ADE) con 19 años.

El Gran Visir lo interpreta Salvador Fernández Salas, director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla desde hace más de 25 años y máximo responsable de las empresas de la Cámara y de su Fundación.

El Mago de la Ilusión es Manuel Ruiz Rojas, director financiero y de Relaciones Institucionales de la Fundación Caja Rural del sur, entidad estrechamente vinculada al Ateneo de Sevilla.

Palas Atenea la encarna Clara García Ochoa, CEO de "Elevan, Ascensores y Puertas Automáticas", socia fundadora de Servipresión y accionista relevante de la multinacional SITE.

Novedades

Uno de los principales cambios de esta edición afecta al recorrido. El Ateneo de Sevilla informa de que las obras en distintas vías de la ciudad obligan a ajustar el itinerario oficial, esquivando Pagés del Corro y Génova, tras varias reuniones de coordinación con el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Fiestas Mayores y de Movilidad y Seguridad.

La Cabalgata parte de la Universidad de Sevilla, en la calle Palos de la Frontera, y continúa por la glorieta de San Diego, la avenida del Cid, la plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, plaza de Europa, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, plaza de la Campana, O'Donnell, plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo y Reyes Católicos.

El cortejo cruza el puente de Isabel II para adentrarse en Triana, pasando por la plaza del Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana y República Argentina, antes de continuar por plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, glorieta de las Cigarreras, puente de los Remedios, glorieta de los Marineros Voluntarios, paseo de las Delicias, avenida de Roma y regresar a Palos de la Frontera.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado un espacio sin ruido para las personas en el espectro autista entre la glorieta de los Marineros y el palacio de San Telmo.

Diseño

La Cabalgata estrena en 2026 un total de 15 carrozas. Según ha explicado el director artístico, Jesús Corral Zambruno, el diseño sigue la línea creativa de los últimos años, con una notable mejora de la iluminación y con nuevos efectos lumínicos, brillos y contrastes de color.

El conjunto rinde homenaje a cuentos infantiles clásicos y españoles, a juegos tradicionales como el Juego de la Oca y a obras emblemáticas de la literatura infantil como El Principito, con el objetivo de reforzar la magia y la fantasía de la Noche de Reyes.

Entre las carrozas invitadas figura 'El Nacimiento', inspirada en la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Macarena y dedicada al 40 aniversario de su primer camino a la aldea de Almonte.

La de FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, que homenajea a empresarios y trabajadores del sector; o la de Insolac Renovables, centrada en la energía limpia.

También participan Cantores de Híspalis, con motivo de su 50 aniversario; una carroza dedicada a Carlos V por el quinto centenario de su boda con Isabel de Portugal en Sevilla; y las de Tussam y Lipassam, que conmemoran sus aniversarios con referencias a la movilidad y la limpieza urbana.

Transporte gratuito

El Ayuntamiento refuerza, además, el transporte público con un servicio de Tussam gratuito desde las 15:00 hasta las 00:00 horas, salvo la línea Especial Aeropuerto (EA).

Las líneas radiales incrementan su oferta hasta en un 100%, con 80 vehículos adicionales y frecuencias de hasta cuatro minutos en las líneas de mayor demanda.

Por su parte, la Policía Local ha preparado un dispositivo de seguridad compuesto por alrededor de 65 agentes del Grupo de Intervención, que cubrirán todo el centro de la ciudad por donde transcurre el cortejo.

La organización apuesta también por una cabalgata más inclusiva. El tramo entre la glorieta de los Marineros Voluntarios y el Palacio de San Telmo reduce los estímulos sensoriales para personas con autismo y otras necesidades especiales.

Además, el Ayuntamiento habilita por primera vez una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Palos de la Frontera, al inicio del recorrido.

El dispositivo de limpieza de Lipasam comienza a las 16:00 horas con 147 trabajadores y 55 vehículos, y continúa durante la noche y el día 6 de enero para devolver la normalidad a las calles tras una noche en la que Sevilla vuelve a vivir la ilusión de los Reyes Magos.