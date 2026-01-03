Nuevos cambios en el tráfico por las obras del tranvibús: la calle Imagen estará cortada desde el 8 de enero

La calle Imagen, en el tramo de la Plaza de la Encarnación, permanecerá cortada al tráfico total a partir del próximo 8 de enero debido al avance de las obras del carril bus segregado para el tranvibús.

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que el cierre durará hasta la segunda quincena de febrero, aproximadamente.

Como consecuencia, se van a dar variaciones del plan de tráfico aprobado anteriormente. Se abrirá en su totalidad el tráfico rodado de la calle Campana hasta Santa María de Gracia.

Mientras no esté abierto al tráfico el paso Orfila-Cuna, el acceso a garajes en las calles Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por Santa María de Gracia-Vargas Campos.

El acceso a la Plaza de la Encarnación para carga y descarga se realizará por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, que cambian de sentido en consecuencia.

Por último, las líneas 13 y 14 de Tussam recuperan su itinerario habitual, prolongando su recorrido de ida hasta la parada en Plaza del Duque e iniciando el itinerario de vuelta en la parada Campana (Sierpes).

Desde este punto, continúan por la calle Santa María de Gracia hasta la Alameda de Hércules.

Estas obras pertenecen a las labores para reacondicionar el tráfico de la ciudad a la llegada del tranvibús.

Actualmente, este autobús va desde Sevilla Este hasta Nervión y se espera que en septiembre de este año el mismo llegue hasta el Duque pasando por la estación de trenes de Santa Justa.

Zona azul

Por otra parte, el Consistorio hispalense ha informado de las nuevas calles que pasan a ser zona azul. Por ahora, el Gobierno municipal está trabajando en las tareas previas necesarias para incluir nuevas vías del entorno de la Avenida de Portugal y Diego de Riaño al servicio de Gestión de Estacionamiento en Superficie (GES) de la ciudad.

El inicio de la regulación en estas nuevas calles tendrá lugar el 29 de enero de 2026, a las 9:00 horas.

El Ayuntamiento ha señalado que, con la inclusión de estas vías, se "da respuesta a una petición de los vecinos de la zona ampliamente demandada desde hace años".

Todos los vecinos residentes en las citadas calles, pueden tramitar ya su distintivo a través de la página web de AUSSA.

Asimismo, durante los días 29 y 30 de enero, el personal de control realizará labores informativas a los usuarios, sin formular denuncias, con el objetivo de facilitar la correcta adaptación a la nueva regulación.

Las nuevas calles en zona azul