La lista de los 10 sevillanos más destacados de 2025: desde Carmen Vargas hasta Fabián Ruiz

La lista de los 10 sevillanos más destacados de 2025 E.E.

Sevilla ha contado en 2025 con una lista de sevillanos que ha destacado en diferentes ámbitos y que han logrado importantes reconocimientos a nivel autonómico, nacional e internacional.

El año ha dejado títulos mundiales, premios culturales, reconocimientos institucionales y éxitos empresariales que reflejan la diversidad y la proyección de la ciudad.

Deporte, ciencia, comunicación, arte y empresa han sido algunos de los ámbitos en los que estos diez nombres propios han destacado y se han consolidado como referentes.

José Antonio Rueda, natural de Los Palacios y Villafranca, ha firmado uno de los hitos deportivos del año al proclamarse Campeón del Mundo de Moto3 con el equipo Red Bull KTM Ajo.

Con solo 20 años, el piloto vecino de la pedanía de Los Chapatales, se convirtió en el primer sevillano y andaluz en ganar un Mundial en esta categoría tras sumar 10 victorias, 14 podios y 365 puntos en 19 Grandes Premios.

José Antonio Rueda como Campeón del Mundo de Moto3 EP

Manu Sánchez

Manu Sánchez, presentador y humorista de Dos Hermanas, ha recibido en 2025 la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos por su trayectoria personal y profesional.

A comienzos de año, obtuvo el Premio Iris a Mejor Presentador Autonómico de 2024 y ha sido el encargado, además, de pronunciar el Pregón de los Reyes Magos de Sevilla.

Manu Sánchez recibiendo la Medalla de Andalucía EP

Fabián Ruiz

Fabián Ruiz, centrocampista del Paris Saint Germain y natural de Los Palacios y Villafranca, ha vivido una temporada histórica en el fútbol europeo.

El jugador ha ganado la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia con su club. Además, recibió la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla, fue homenajeado en su localidad natal y quedó en el puesto 24 de la clasificación del Balón de Oro.

Fabián Ruiz celebrando un gol EP

Pilar Manchón

Pilar Manchón, sevillana y directora senior de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial (IA) en Google Research, fue reconocida el 28 de febrero de 2025 como Hija Predilecta de Andalucía.

El nombramiento destacó su trayectoria profesional y su papel como referente mundial en el ámbito de la IA.

Pilar Manchón, Hija Predilecta de Andalucía

Rocío Osorno

Rocío Osorno, influencer sevillana, recibió el premio como Mejor Influencer de España en la categoría Lifestyle en la primera edición de los Premios Influencers España.

En el mes de mayo, anunció la apertura de su primera tienda física en Sevilla, Rocío Osorno Studio, que ya funcionaba de manera online.

Rocío Osorno, Mejor Influencer de España en los Premios Influencers EP

José María Garzón

José María Garzón, de Sevilla, fue designado durante 2025 como el nuevo empresario de la Plaza de Toros de la Maestranza.

La Junta General de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla tomó esta decisión tras casi 100 años de gestión de la empresa Pagés.

José María Garzón, nuevo empresario de la Plaza de Toros de la Maestranza E.E.

Concha Yoldi

Concha Yoldi, presidenta de la empresa Persán y natural de Sevilla, recibió en abril la Medalla de Oro de la Universidad de Sevilla.

El reconocimiento valoró su papel como primera presidenta del Consejo Social de la institución y su defensa de la universidad.

Además, se mantuvo en la lista Forbes como una de las mujeres más ricas de España, en el puesto 44, con un patrimonio de 300 millones anuales.

Concha Yoldi, en el puesto 44 de las mujeres más ricas de España EP

Verónica Sánchez

Verónica Sánchez, actriz sevillana de cine y televisión, ha desarrollado en 2025 varios proyectos destacados como 'Las hijas de la criada', 'Ángela' y 'La Favorita 1922'.

Durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla recibió el Premio RTVA a la Trayectoria Profesional y también la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla.

Verónica Sánchez recibiendo la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla EP

Carmen Vargas

Las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla (US) han marcado la agenda de los eventos destacados de este 2025.

Carmen Vargas hizo historia al convertirse en la primera mujer en acceder a este cargo en los 520 años de historia de la US.

Carmen Vargas toma posesión como nueva rectora de la Universidad de Sevilla EP

Cristina Lora

Cristina Lora, natural de Mairena del Aljarafe, se proclamó ganadora de Operación Triunfo 2025 con solo 19 años.

Como premio, recibió el trofeo del concurso y 100.000 euros. Además, lanzó su primera canción oficial titulada 'La Noia'.