Juanma Moreno, ante la posibilidad del 'caramelazo' en la Cabalgata: "No tengo miedo porque conozco Sevilla"

Juanma Moreno durante su intervención en la rueda de prensa del 2 de enero sobre seguridad de las Cabalgatas de Reyes de Sevilla. N. N.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado en la mañana de este viernes confiado ante la posibilidad de que pueda ser alcanzado por algún caramelo durante su participación en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026. "No tengo miedo porque conozco Sevilla", ha declarado.

Moreno, que este año encarnará la figura del Rey Baltasar en el cortejo de las cabalgatas, ha respondido a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa sobre seguridad e itinerarios de El Heraldo y las Cabalgatas de la ciudad.

"Para mí ha sido probablemente una de las propuestas que más ilusión me ha hecho a lo largo de estos siete años de presidente: el ser propuesto para ser Rey Baltasar en las Cabalgatas", ha declarado Moreno.

El presidente ha recordado que, al plantear la posibilidad de asumir este papel, habló previamente con el presidente del Ateneo de Sevilla, con el objetivo de no interferir ni dañar la tradición de las cabalgatas, consideradas una de las fiestas mayores de la ciudad.

Respecto al riesgo de que algún asistente pudiera lanzarle un caramelo durante el desfile, Moreno se ha mostrado sereno y confiado. "No tengo miedo porque conozco Sevilla", ha declarado.

"Sevilla es una ciudad no solamente amable sino que se toma muy en serio sus fiestas, se toma en serio sus tradiciones y estoy absolutamente convencido de que nadie nos va a empañar especialmente cuando estamos hablando de la fiesta en la que participan nuestros ciudadanos", ha continuado.

"Razonablemente querida"

El presidente ha subrayado que se siente seguro en la ciudad que ha sido su hogar y el de su familia durante estos años. "Me siento una persona razonablemente querida dentro de la ciudad de Sevilla", ha insistido.

En su intervención, ha reconocido pasear por la ciudad "de manera normal, por muchas calles", y ha asegurado no haber tenido "nunca a lo largo de estos siete años ningún tipo de problema más allá de la discrepancia lógica y legítima que cada uno pueda tener".

Moreno ha añadido que esta experiencia será un honor personal y un acto de cercanía con la ciudadanía sevillana.

"Me siento seguro porque estoy en la capital de Andalucía, porque es una ciudad que nos ha acogido a mí y a mi familia de una manera amable, y porque además me siento muy orgulloso de poder representar ni más ni menos a su majestad Baltasar", ha continuado.

"Nivel de madurez"

El presidente andaluz también ha destacado la madurez y el respeto de los sevillanos hacia sus fiestas. "Conozco bien esta ciudad y sé perfectamente que tiene un nivel de madurez personal y social que es incompatible con cualquier acto fuera de lo normal en este contexto".

Moreno ha dejado claro que confía plenamente en que los ciudadanos respetarán la celebración y que la seguridad del evento está garantizada.

La participación de Juanma Moreno como Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla 2026 se enmarca dentro de los actos organizados por el Ateneo de Sevilla y se espera que congregue a miles de personas en el centro de la ciudad, siguiendo estrictos protocolos de seguridad para garantizar la protección de todos los asistentes.

El presidente ha reiterado su entusiasmo por formar parte de una tradición que considera emblemática y que simboliza la unidad, la alegría y la cultura sevillana.