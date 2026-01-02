Detienen en Sevilla al periodista salvadoreño Diego Rosales, reclamado internacionalmente por el Gobierno de Bukele

La Policía Nacional de Sevilla ha detenido al periodista Diego Andrés Rosa Rosales, natural de El Salvador. Sobre el mismo pesaba una orden internacional de detención emitida por el presidente de su país de origen, Nayib Bukele.

Según ha informado la organización Reporteros Sin Fronteras, la detención se ha producido en una comisaría de Sevilla. El fotoperiodista se había trasladado hasta la misma con motivo de una cita para pedir asilo.

Posteriormente ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional aunque ha tramitado su petición de asilo.

El detenido tiene 24 años y es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana y con estudios de Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha colaborado con Agencia Presentes, El Faro, Zuma Press y La Prensa Gráfica en El Salvador.