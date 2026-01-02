Licitada por 6,3M€ la obra del entorno del Lope de Vega: zonas de sombra, 126 nuevos árboles y adiós a las 'carambolas'

El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado la obra de reordenación integral del entorno del Casino de la Exposición y del Teatro Lope de Vega por más de 6,3 millones de euros. La actuación contempla el derribo de las conocidas como carambolas y pretende "priorizar" al peatón.

La actuación, impulsada a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en colaboración con Emasesa y el área de Parques y Jardines, intervendrá sobre una superficie de más de 68.400 metros cuadrados y cuenta con un plazo de ejecución previsto es de 13 meses.

En concreto abarca los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina.

El proyecto prioriza al peatón y la accesibilidad, con nuevos recorridos peatonales, zonas estanciales y áreas de sombra, así como la ampliación y renovación de los acerados de las calles Palos de la Frontera y La Rábida, una reivindicación histórica de vecinos y usuarios de la zona.

También se implantará la plataforma única en las avenidas de Chile, Uruguay y Perú, con tráfico restringido y un eje central peatonal flanqueado por islas verdes.

Uno de los elementos más simbólicos será la demolición de las conocidas 'caracolas', edificios prefabricados instalados de forma provisional en 1990 para la Facultad de Derecho y que no llegaron a retirarse.

En su lugar se construirá un auditorio al aire libre, con escenario y gradas revestidas de mármol blanco, que acogerá actividades culturales y de ocio.

La intervención contempla también la recuperación de elementos patrimoniales degradados, como la Glorieta de Perú -que volverá a su trazado original con la restauración de columnas y esculturas- o la antigua alberca de los jardines de Montpensier.

Esta última se rehabilitará como lámina de agua con un sistema de regeneración natural.

Además se mejorarán los cerramientos perimetrales para reforzar la seguridad y conservación del recinto.

En materia de sostenibilidad, el proyecto incluye la modernización de las redes de saneamiento y alumbrado público, con la instalación de tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la seguridad nocturna.

El apartado verde será otro de los grandes protagonistas: se plantarán 126 nuevos árboles y se reforzará la vegetación.

El mobiliario urbano se renovará con la instalación de nuevos bancos, fuentes de agua potable, aparcamientos para bicicletas y papeleras, además de elementos de protección fabricados con material reciclado para impedir el acceso indebido de vehículos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "gracias a esta actuación recuperaremos y pondremos en valor uno de los espacios urbanos e históricos más emblemáticos de la ciudad, íntimamente ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929".

A la vez que ha defendido la intervención como "una mejora imprescindible para Sevilla, pensada para las personas y respetuosa con su patrimonio".