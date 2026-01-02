El Ateneo plantea el año 2028 como horizonte para el traslado de su sede definitiva a la Fábrica de Artillería

La carroza de la Estrella de la Ilusión en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla de 2024. EP Sevilla

El Ateneo de Sevilla se plantea mudarse a la Real Fábrica de Artillería, la que será la sede definitiva de las Cabalgatas de Reyes, para 2028. Así lo ha confirmado su presidente, Emilio Boja, en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este 2 de enero.

"Yo este año a Sus Majestades les pido que nos echen una mano en el tema de la sede", ha bromeado Boja, ya que la nueva sede, un espacio de Artillería que le fue cedida a la institución en enero de 2025 por parte del Ayuntamiento de Sevilla, necesita una remodelación.

Boja ha anunciado frente a los medios de comunicación que tienen previsto arreglar la nueva sede, al menos, en tres fases. "Aquello eran los talleres de artillería y necesitan una mejora", ha razonado el sevillano.

El presidente de la institución ha insistido en que no tienen "prevista una fecha" para hacer la mudanza, pero que, en su planteamiento, está el año 2028. "Si es el 2027, mucho mejor, pero no queremos hacer las cosas con premura".

Asimismo, ha apuntado a que "el Ateneo es una institución pobre", de modo que les es imposible afrontar un presupuesto "como es arreglar la nueva nave". Es por ello que ha asegurado que cuentan con el apoyo de Grupo ABu y del Ayuntamiento de Sevilla.

Aun así, el Boja ha dejado entrever que necesitan aún más ayuda al declarar estar "convencido de que este año Sus Majestades" les iban a traer "debajo del brazo la financiación para arreglar la nueva sede".

Con todo y con ello, ha querido puntualizar que "el marco de la Universidad de Sevilla es precioso para las Cabalgatas".

Sede definitiva

El gobierno municipal cedió, en enero de 2025, al Ateneo de Sevilla la sede definitiva de la Cabalgata de Reyes en una nave de la antigua Fábrica de Artillería.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente del Ateneo, Emilio Boja, firmaron el protocolo por el que se declaraba de interés general este proyecto, vinculado a una de las principales fiestas de la ciudad.

La cesión se ha realizado por un periodo de 75 años y corresponde a la nave del taller de la antigua Fábrica de Artillería, un espacio construido en 1916 y con una superficie de 4.500 metros cuadrados (4.489 m²).

La entrega de este inmueble al Ateneo se formalizó como una concesión demanial, directa y gratuita por parte del Ayuntamiento de Sevilla, tras la aprobación del proyecto en la Junta de Gobierno Local celebrada el 27 de diciembre.