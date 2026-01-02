El Ateneo descarta cambiar el día de las Cabalgatas pero está abierto al cambio de horario por las previsiones de lluvias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja y el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés. Ayuntamiento de Sevilla

Un año más, los días más mágicos del año en Sevilla están amenazados por la lluvia. Sin embargo, al contrario que en el pasado 2025, el Ateneo de Sevilla descarta cambiar el día del cortejo de las Cabalgatas de Reyes pese a las probabilidades de precipitación. Sí están abiertos a una modificación del horario.

Así lo ha confirmado en la mañana de este 2 de enero el presidente de la institución sevillana, Emilio Boja, en una rueda de prensa en la que se ha hablado de la seguridad durante el Heraldo y las Cabalgatas.

En este sentido, la Policía Local ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad compuesto por alrededor de 65 agentes del Grupo de Intervención, que cubrirán todo el centro de la ciudad por donde transcurre el cortejo. El objetivo es controlar las concentraciones de público que puedan dificultar su avance.

El 4 de enero el Heraldo Real llegará a Sevilla y dará comienzo a su recorrido a las 17:00 horas. La comitiva partirá desde la calle Orfila y avanzará por Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, la Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina y Francisco Bruna, para continuar por la Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes y Placentines.

El itinerario seguirá por la Plaza Virgen de los Reyes, la Plaza del Triunfo, Fray Ceferino y la Avenida de la Constitución, donde se realizará la entrega de llaves en el Ayuntamiento. A continuación, el Heraldo recorrerá Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Plaza de la Campana, Santa María de Gracia, Tarifa y Javier Lasso de la Vega, finalizando de nuevo en Orfila, con llegada prevista a las 20:30 horas.

El itinerario del Heraldo ha sido modificado debido a las obras existentes en las calles Laraña y Martín Villa, lo que afectará especialmente a los puntos de salida y entrada.

En la zona centro se aplicarán restricciones de tráfico con el fin de garantizar la seguridad y evitar acumulaciones de personas que impidan el desarrollo normal del recorrido.

Como medida principal, la Delegación de Movilidad señalizará sobre la calzada el espacio por el que discurrirá el Heraldo, y el público deberá situarse a ambos lados de dicha marca.

Las zonas de salida y llegada del Heraldo serán puntos especialmente vigilados para evitar aglomeraciones, ya que las obras reducen considerablemente el espacio disponible para presenciar el cortejo.

Cabalgata de Reyes Magos

Por su parte, las Cabalgatas de Reyes, cuyo recorrido ya se hizo público en noviembre, mantendrán en 2026 un trazado muy similar al de años anteriores. Eso sí, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando el día del cortejo se cambió por parte de las instituciones debido a las previsiones de lluvia, este año no será así.

El Ateneo está abierto a un cambio de horario, pero no a cambiar de día. "Si el tiempo nos acompaña, y así parece ser, todo seguirá igual respecto a lo programado", ha asegurado Emilio Boja.

Aun así ha matizado que están "pendientes de meteorología", pero que siguen "con los mismos planes".

El cortejo saldrá, como es ya habitual, desde la Universidad de Sevilla, en la calle Palos de la Frontera, y avanzará por la Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León y Resolana.

Continuará después por Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, la Plaza del Duque, Campana, O’Donnell y la Magdalena. Estos puntos se encontraban en el punto de mira debido a las obras para la construcción del Tranvibús que está acometiendo el Ayuntamiento hispalense. El Consistorio anunció que para finales de noviembre estas calles estarían transitables, por lo que el cortejo podría trazar su recorrido habitual.

Desde la Plaza de la Magdalena el desfile seguirá por Murillo, San Pablo, Reyes Católicos y el Puente de Isabel II, alcanzando la Plaza del Altozano.

Ya en Triana, el Ateneo introduce la única modificación: se descarta el paso por Pagés del Corro y Génova, recuperándose el histórico recorrido por Esperanza de Triana y República Argentina antes de llegar a Plaza de Cuba.

A partir de ahí, la comitiva continuará por Asunción y Virgen de Luján, para dirigirse hacia la Glorieta de las Cigarreras, el Puente de los Remedios y la Glorieta de los Marineros Voluntarios. El final del itinerario será por el Paseo de las Delicias, Avenida de Roma y Palos de la Frontera.

Transporte gratuito

Al igual que el año anterior, el servicio de Tussam será completamente gratuito el día 5 de enero desde las 15:00 hasta las 00:00 horas, excepto la línea Especial Aeropuerto.

Las líneas radiales que conectan con los distintos barrios incrementarán su oferta hasta en un 100 por ciento.

El servicio se reforzará con 80 vehículos adicionales, principalmente durante la tarde, lo que en algunas líneas supondrá un aumento de oferta superior al 100 por ciento respecto a un día laborable.

Estos refuerzos estarán operativos desde las 15:30 horas y hasta el final del servicio, cubriendo todo el horario del recorrido de la cabalgata.

Las líneas con mayor demanda, como la 12, 13, 27 y 32, contarán por la tarde con entre 17 y 22 autobuses, con intervalos de paso de cuatro minutos. El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 tendrán frecuencias de entre 6 y 12 minutos.

Una Cabalgata más inclusiva

El Ayuntamiento de Sevilla habilitará zonas inclusivas a lo largo del recorrido de la Cabalgata de Reyes.

El tramo comprendido entre la Glorieta de los Marineros Voluntarios y el Palacio de San Telmo estará adaptado para que personas con autismo y otras necesidades especiales puedan disfrutar del desfile sin ruidos excesivos ni grandes aglomeraciones, respondiendo así a una demanda de las familias.

Esta zona contará con una reducción de estímulos sensoriales, ofreciendo una experiencia más cómoda y accesible, especialmente para los menores con autismo.

Además, se pondrá en marcha por primera vez una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Palos de la Frontera, justo al inicio del recorrido, atendiendo una demanda histórica para garantizar la visibilidad y la seguridad de todos los asistentes.

Dispositivo de limpieza

El operativo de limpieza del recorrido de la Cabalgata del Ateneo y de su entorno comenzará el día 5 de enero a las 16:00 horas. En él participarán 147 trabajadores y 55 vehículos, que estarán operativos hasta que finalice la Cabalgata.

Posteriormente, durante la noche, se activarán los servicios habituales de limpieza, reforzados con personal y maquinaria, con especial atención al Casco Antiguo y a los barrios de Triana y Los Remedios, zonas especialmente afectadas por el paso de la Cabalgata.

Asimismo, el día 6 de enero se realizará la limpieza de los recorridos de las cabalgatas de los distintos barrios, con la intervención de 151 trabajadores y 67 vehículos.