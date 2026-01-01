Los propósitos de Sevilla para 2026: una ciudad que avanza entre proyectos urbanos, vivienda y nuevas conexiones

El año 2025 toca a su fin y Sevilla se enfrenta a un 2026 cargado de retos y objetivos que buscan transformar la ciudad, tanto en su territorio físico como en los servicios y oportunidades para sus habitantes.

Desde grandes proyectos urbanísticos hasta cambios en movilidad, educación, cultura, turismo, vivienda y la vida diaria de sus barrios, la agenda local se presenta ambiciosa y llena de expectativas.

Durante este año que se queda atrás, la ciudad ha atravesado grandes hitos que han marcado la historia del calendario. Entre los acontecimientos más destacados se encuentran el apagón nacional de abril o los polémicos cambios que sufrió la Virgen de la Macarena.

De cara a este 2026, aún a ciegas por los devenires que puedan acontecer, la ciudad está preparada para tachar algunos de los propósitos que se ha marcado no solo durante el año anterior, sino demandas históricas.

Cultura, educación, vivienda, turismo y urbanismo serán áreas de mucho movimiento en un calendario en el que el Consistorio aprovechará su último año de legislatura para pedir a Sevilla la continuidad.

Urbanismo

Una de las principales apuestas locales está en el centro histórico con la finalización de la remodelación de Plaza Nueva. Las obras, iniciadas en otoño de 2024, tienen una duración prevista de unos 18 meses, lo que sitúa su finalización a finales de 2026 "o comienzos de 2027".

El proyecto contempla, entre otras actuaciones, el cambio de mármol y adoquines, mejoras en el mobiliario urbano, la recuperación de la zona central como eje del espacio, la alineación del arbolado, sustitución de bancos y la eliminación de ciertas marquesinas del tranvía. Para ello, el Ayuntamiento ha invertido 4 millones de euros.

Este proyecto no solo moderniza una de las plazas más emblemáticas, sino que busca devolverla al uso ciudadano y simbólico que históricamente ha tenido, como punto de encuentro y escenario de la vida pública.

Por su parte, la pasarela peatonal Princesa Leonor —diseñada por los estudios Kengo Kuma y José Romo— promete ser otro hito en la ciudad.

Esta nueva estructura unirá el barrio de Los Remedios con el centro histórico, conectando el Paseo de las Delicias con el proyecto Vera Sevilla, cerca de la antigua Fábrica de Tabacos.

Su apertura también está prevista para finales de 2026, reforzando la conectividad sobre el Guadalquivir entre barrios y dinamizando los desplazamientos a pie en el corazón urbano.

Y de una orilla del río a la otra con los ojos puestos en el Canal de la Expo. El Ayuntamiento aprobó a finales de año un convenio con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para modificar la ordenación urbanística del Canal de la Expo, un espacio actualmente infrautilizado.

El acuerdo reconoce este entorno como de uso terciario, con zonas verdes, aparcamientos (más de 200 plazas) y limitación hotelera, devolviéndole de esta forma algo de vida a una de las zonas más famosas de la Sevilla del 92.

El alcalde José Luis Sanz ha defendido que este proyecto permitirá recuperar un espacio en desuso y responder a una "reivindicación histórica" del parque empresarial de la Cartuja.

Movilidad

El proyecto del Tranvibús, también conocido como Bus de Tránsito Rápido (BTR), es una de las principales apuestas de movilidad del año que viene.

Si bien parte de su recorrido —entre Sevilla Este y Nervión— ya está en funcionamiento desde septiembre de 2025, la línea completa hasta Plaza del Duque se prevé que esté operativa en septiembre de 2026.

Esta ampliación requerirá unos diez meses adicionales de obras en el tramo final y está diseñada para conectar Sevilla Este y Torreblanca con el centro histórico en aproximadamente 25 minutos, con autobuses cada 4-5 minutos.

Se espera que el servicio TB1 transporte una media diaria de 18.000 a 20.000 viajeros.

Esta nueva incorporación urbana ha sido objeto tanto de elogios como de agravios debido a los problemas de movilidad que ha causado en las entradas a Sevilla Este. No obstante, las obras continúan con el objetivo de ofrecer una conexión completa del centro con las zonas periféricas.

Por otro lado, otra meta estructural es la consolidación de la SE-20, conocida porpularmente entre los sevillanos como Ronda Súper Norte, un tramo de 10,3 kilómetros entre la A4 y la Isla de la Cartuja que presenta un estado deteriorado con numerosos baches y parches, lo que supone un peligro para el tráfico rodado.

Tras su incorporación a la red vial municipal, se plantea que la carretera quede completamente rehabilitada para 2026, mejorando un eje clave para la movilidad local y metropolitana.

Cultura

En septiembre de 2026, Sevilla espera la reapertura del Teatro Lope de Vega, justo a tiempo para la Bienal de Flamenco, un evento muy esperado por los sevillanos.

Las obras han incluido mejoras en carpintería, butacas y actuaciones de seguridad, con el objetivo de revitalizar uno de los escenarios culturales más relevantes de la ciudad, tanto por su historia como por el peso que tiene en la programación artística local.

Tmbién en el ámbito cultural, las Reales Atarazanas volverán a ser en 2026 un enclave de relevancia para la vida en la ciudad.

Aunque ya se abrieron al público en el pasado año para mostrar a los sevillanos las mejoras en infraestructuras que se habían acometido, no será hasta bien entrado este nuevo calendario que la actividad llene sus paredes.

La Fundación Cajasol se encargará de dotar de contenido el espacio. Aunque aún no se sabe qué clase de vida encerrará las Atarazanas, sí se ha hablado de exposiciones itinerantes y de una sala dedicada a actividades inmersivas.

Educación

La ciudad ha lanzado un ambicioso plan de inversiones para mejorar y adecuar los colegios públicos de Sevilla de cara a 2026.

En total se han movilizado 2,8 millones de euros en obras en ejecución, 6,7 millones en tramitación y 5,4 millones en fase de redacción. Este esfuerzo refleja un compromiso por modernizar infraestructuras educativas y adaptarlas a las necesidades actuales de docentes y alumnado.

Turismo

El Aeropuerto de Sevilla sigue ampliando sus rutas internacionales y, en septiembre de 2026, estrenará una conexión directa con Belgrado operada por Air Serbia. Sin embargo, el gran objetivo local es lograr vuelos directos a Estados Unidos.

El Pleno municipal aprobó recientemente una propuesta para reclamar la ampliación del horario del aeropuerto de San Pablo hasta las 24 horas con este fin.

Este objetivo forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la proyección global de Sevilla y atraer turismo de largo radio, alineada con el reto de conseguir un turismo sostenible y de calidad.

Vivienda

El Ayuntamiento tiene en marcha 1.163 viviendas protegidas en construcción previstas para entregar en 2026, a las que se suman otras 689 ya adjudicadas. En total, hay 23 proyectos de vivienda y alojamientos protegidos en diversas fases que suman más de 2.200 unidades.

El alcalde destacó que este esfuerzo "demuestra que Sevilla está en marcha, que avanza y lo hace pensando en las personas", con apuestas por vivienda pública en venta y alquiler, eficiencia energética y sostenibilidad.

Estas actuaciones también se conciben como parte de los esfuerzos para revitalizar barrios, generar empleo y fortalecer el tejido social, con el objetivo de recuperar los aproximadamente 700.000 habitantes que Sevilla llegó a tener, antes de décadas de descenso demográfico.

Paralelamente, el Ayuntamiento mantiene limitaciones sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), estableciendo un tope del 10 por ciento del total de viviendas familiares por barrio para frenar su expansión descontrolada y proteger el parque residencial existente.

Sevilla mirando al futuro

El año 2026 dibuja un horizonte lleno de proyectos que tocarán el día a día de quienes viven en Sevilla, desde la renovación de espacios icónicos y la mejora del transporte público hasta inversiones en educación, cultura, turismo y vivienda.

Aunque faltan por concretarse plazos y algunos debates sociales continúan, como la distribución real de vivienda protegida o la adaptación de servicios públicos, la ciudad se sitúa ante un punto de inflexión que podría redefinir su desarrollo urbano y social en la próxima década.