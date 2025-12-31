Detenido en Sevilla un hombre por saltarse el control de alcoholemia, atropellar a un agente y darse a la fuga

Un hombre ha sido detenido después de saltarse el control de alcohol y drogas y atropellar a uno de los agentes de la Guardia Civil en la carretera SE-30, en Sevilla.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 30 de noviembre en la citada vía, cuando los agentes le dieron el alto al conductor pero este, en lugar de seguir las indicaciones, hizo caso omiso y huyó a gran velocidad.

Al darse a la fuga, acabó atropellando a uno de los guardias que estaban en dicho control. Posteriormente, el Instituto Armado activó un dispositivo de búsqueda para dar con el autor de los hechos.

Finalmente, el conductor fue identificado y detenido por la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Sevilla en el centro urbano de la ciudad.