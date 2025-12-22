'Cazan' a un hombre con casi un millón de euros en relojes falsos en el aeropuerto de Sevilla: su nerviosismo le delató

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Sevilla a una persona tras hallar 47 relojes de alta gama falsificados en el interior de su maleta, con un valor estimado de 822.000 euros según su valor original de mercado.

Según informan fuentes de la investigación, el detenido mostró una actitud nerviosa que lo delató y sospechan que no es la primera vez que realiza este trayecto a las Islas Canarias para realizar esta actividad.

Los agentes investigan ahora a esta persona por un presunto delito contra la propiedad industrial, según ha informado la benemérita.

La actuación se enmarca en un operativo conjunto entre unidades de la Guardia Civil en aeropuertos andaluces. El dispositivo se activó tras un intercambio de información entre la UDAIFF del aeropuerto de Málaga y la unidad homóloga en Sevilla, lo que permitió centrar la investigación en un pasajero con destino Gran Canaria.

Los agentes realizaron un análisis de riesgo sobre los viajeros que transitaban por el aeropuerto de Sevilla. Ese análisis provocó la sospecha de la Guardia Civil sobre un pasajero cuyos movimientos nerviosos apuntaban a una posible relación con el tráfico de productos falsificados. Tras ello, intensificaron las comprobaciones sobre su equipaje.

Relojes de lujo

Durante las labores de verificación fiscal y tras revisar la documentación, los agentes localizaron un bulto facturado que contenía toda la mercancía intervenida. En el interior de la maleta, los efectos hallaron 47 relojes que imitaban distintos modelos de marcas de alta gama.

La Guardia Civil encontró los relojes distribuidos en bolsas individuales. Los agentes consideran que esta disposición facilitaba su posterior distribución y venta en el mercado ilícito. La organización del material reforzó las sospechas sobre un posible destino comercial de los productos intervenidos.

La valoración económica de los relojes se realizó tomando como referencia el precio de mercado de los productos originales. Según esta estimación, el valor total del material incautado asciende aproximadamente a 822.000 euros.

La Guardia Civil puso en marcha las diligencias correspondientes tras la intervención. Los agentes trasladaron la mercancía intervenida y a la persona investigada a disposición de los Juzgados de Instrucción de Guardia de Sevilla, que continúan ahora con el procedimiento judicial.