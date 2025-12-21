Obras en Santa Aurelia: El Ayuntamiento reasfalta dos vías clave del barrio e instala luces led en el entorno

El Ayuntamiento de Sevilla va a reasfaltar varias vías en Santa Aurelia, en el distrito Cerro Amate. Según la Gerencia de Urbanismo, serán las calles Satsuma y Clementina, zonas "clave del barrio" que "cuenta ya con notables mejoras en los últimos dos años".

Estas tareas supondrán los cortes totales de las calles Satsuma y Clementina, desde el 26 de diciembre al 01 de enero en horario de 08:00 a 16:00 horas, motivado por estas obras de culminación de los trabajos de reurbanización.

Asimismo, el Plan de Tráfico propuesto establece medidas en la calle Mandarina, que queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes; y en la calle General Ollero desde calle Cañadul, que queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes. Además, se establecen itinerarios alternativos en General Ollero, Cañadul, Amor, avenida de Andalucía, Mandarina y plaza de las Cadeneras.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "con un total de 562.000 euros de inversión, 212.000 euros en Satsuma y 350.000 euros en Mandarinas, hemos respondido a una demanda histórica de los vecinos y modernizamos esta parte de Santa Aurelia como nos comprometimos con ellos".

Al hilo, De la Rosa ha insistido en que actualmente Santa Aurelia "es un barrio más accesible, con más árboles, más iluminado y con mejores espacios públicos".

Luces led

Según la Administración local, en calle Satsuma se han renovado pavimentos, se han ampliado aceras, se han creado orejeras en las zonas de paso de peatones, se han eliminado barreras arquitectónicas y se ha instalado nueva luminaria led en la plaza y alrededor del parque infantil.

Además, la obra renueva toda la red de abastecimiento y saneamiento en el tramo entre las calles Amor y General Ollero, con acometidas nuevas para viviendas, en definitiva, "una transformación completa de esta plaza que es corazón del barrio que contará desde ya con un pavimento de primera calidad".

Por su parte, ha afirmado que en la calle Mandarinas han llevado a cabo una "reorganización integral" de un entorno "hasta ahora abandonado" al habilitar 44 plazas de aparcamiento, dos de ellas para personas con movilidad reducida, renovado el acerado, asfaltado, pintado de vías, instalado luminaria LED y plantado árboles, "mejorando también la conexión del barrio con la Avenida de Andalucía", todo ello en un espacio que era un solar "totalmente abandonado, que se inundaba con las lluvias y que era una bolsa de aparcamiento desordenada y problemática para los vecinos".

Además, en la calle Cañadul, entre Amor y General Ollero, se ha renovado el acerado, "salvando desniveles mediante rampas en los extremos, con barandillas de seguridad, eliminando así una vía con socavones y obstáculos que durante décadas dificultaban el tránsito peatonal y dificultaba el acceso a los comercios". En suma, De la Rosa ha asegurado que "no descansaremos hasta garantizar que cada calle, cada acera y cada plaza de nuestra ciudad sean dignas, seguras y accesibles para todos".